رابط وخطوات التقديم لحجاج الداخل المسار الإلكتروني 1440 هـ

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل فيما يتعلق بـ المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة في دولة المملكة العربية السعودية عن البدء بالمرحلة الثانية من المسار لحجاج الدخل وذلك صباح الغد الخميس الموافق 04-07-2019 ، وقد ألزمت الوزارة كافة الحجاج بالداخل بالتسجيل في المسار لهذا العام 1440 هـ ، وقد نوهت الوزارة على أن عملية فتح البوابة من أجل إستقبال طلبات التسجيل عن الساعة الثامنة صباحاً ، وتوقعت الوزارة أن يقبل الكثير من المواطنين على الموقع من أجل التسجيل في البوابة الإلكترونية .

موعد فتح التسجيل في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل ” المسار الإلكتروني “

كشف الإستاذ محمد القرشي مدير عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل في السعودية أن التسجيل سوف يكون متاح من خلال الموقع حتي يوم السابع من شهر ذي الحجة أو في حال إكتمال كافة المقاعد التي تمم تخصيصها لحجاج الدخل في كافة الشركات العامة ، وقد نوه على ضرورة إختيار الباقات وتحديد أعداد الحجاج ، وقد أكد على انه تم تقديم تغطية شاملة حول كافة أخبار المسار لحجاج الداخل من خلال الرابط الرسمي التابع لوزارة الحج والعمرة لهذا العام 1440 .

الخدمات التي تقدم لحجاج الداخل

حجز البرامج المختارة . خدمة دعم فني وتلقي بلاغات. شراء الأضاحي. دفع فواتير الخدمات إلكتروني. اختيار وتحديد مواقع المخيمات في مكة والمدينة، توفير حضانات وروضات للأطفال بالتعاون مع تعليم مكة، الحصول على تصريح الحج. خاصية إلغاء الحجز واسترجاع قيمة المدفوعات إلكترونياً.

رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هــ

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بحجاج الداخل وكافة التفاصيل اللازمة من أجل تسجيلهم في المسار التي أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة ، ويمكنك عزيزي المواطن زيارة موقع الوزارة من خلال الرابط التالي هــــــنــــا