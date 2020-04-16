رابط وخطوات تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر المرور بدون فحص

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن عدة قرارات تسهيلية تخص معاملات المواطنين والأجانب الحكومية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنها تسهيل تجديد رخصة القيادة الخاصة بك عبر خدمة أبشر الإلكترونية للمرور دون إجراء الفحص الفني للسيارة وذلك بعد إغلاق المحطات الخاصة بفحص المركبات قبل تجديد الرخصة ضمن العديد من القرارات المتخذة من قبل السلطات الحاكمة السعودية والتي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، أما عن خطوات وطريقة ورابط تجديد رخصة القيادة، سنتعرف عليها في هذا المقال عبر موقع كلمة دوت أورج، تابع معنا :-

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية عبر أبشر المرور

قبل التوجه لرابط تجديد رخصة القيادة، عليك ضرورة معرفة المتطلبات والشروط الخاصة بالتجديد قبل البدء، والشروط كالتالي:

عليك التأكد من تسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليك سابقاً.

التأكد من أنك خالي تماماً من أي مخالفة مرورية سابقة أي أنك قمت بتسديدها.

صاحب الرخصة المراد تجديدها يجب أن يكون حياً أي أن لا تكون الرخصة لشخص متوفي مؤخراً.

احتساب موعد استلام الرخصة يتم بشكل طبيعي في منصة أبشر الإلكترونية.

المتطلبات الشخصية قبل البدء في عملية التجديد هي صورة شخصية لصاحب الرخصة.

عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا يفرض على المستفيد غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

تجديد رخصة القيادة أبشر المرور السعودية

قم بالدخول لرابط موقع “أبشر المرور تجديد الرخصة“.

قم بإدخال بيانات حسابك عبر أبشر والتي هي عبارة عن اسم المستخدم أو رقم الهوية ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك.

قم بالدخول إلى رابط “الاستعلام عن رخصة القيادة“.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك بالشكل الصحيح والدقيق.

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