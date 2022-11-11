رابط وخطوات حجز تذكرة حديقة السويدي موسم الرياض 2022

تعتبر حديقة السويدي إحدى مناطق الترفيه في موسم الرياض 2022 والتي جاءت بفعاليات متنوعة تلبي حاجيات الاطفال مع عوائلهم ليوم ممتع من الترفيه الذي سيعيشونه في أماكن جميلة للعب والجلوس والمشي وفي سياق ذلك نشير ان معظم الناس لديهم رغبة لزيارة هذه الحديقة وهي حديقة السويدي وذلك لن يكون ممكناً إلا بالحصول على تذكرة من خلال حجزها على موقع موسم الرياض المنظم لهذه الفعالية اوموقع تكت كشرط للدخول بالرغم من أن التذاكر مجانية وفيما يأتي تفاصيل خطوات حجز تذكرة والرابط المخصص للحجز لموسم الرياض حديقة السويدي 2022.

موسم الرياض 2022

أعلن مُنظمي موسم الرياض الثالث طرح تذاكر حديقة السويدي، حيث يمكن للأفراد من الجمهور طلب حجز تذاكرهم من خلال الولوج لموقع موسم الرياض للتذاكر بشكل الكتروني، مع التنويه ان حجز تذكرة لهذه الفعالية هو مجاني حيث يلزم الحصول على التذاكر لغرض تنظيم دخول وخروج الجمهور من الحديقة، وسيتعين لبدء حجز تذكرة التسجيل في موقع الفعالية من الموقع الالكتروني موسم الرياض 2022 قبل البدء في عملية حجز تذاكر حديقة السويدي لدخول جميع مناطق حديقة السويدي اثناء فترة الفعالية حتى 5 ديسمبر المقبل.

التسجيل موقع موسم الرياض حديقة السويدي

قم بالوصول الى موقع موسم الرياض

من أعلى الصفحة أنقر فوق حساب جديد

في نموذج الخاص بإنشاء حساب جديد سيكون من المهم إدخال المعلومات التالية البريد الالكتروني كلمة السر الاسم بالكامل الجنس تاريخ الميلاد رقم الجوال الجنسية المدينة ثم الإقرار بأنك قرأت الشروط والاحكام الواردة ضمن السياسات وموافقتك عليها

بعد ذلك، الضغط على زر التسجيل

بعدان تعرفنا على بالخطوات السابقة لكيفية التسجيل بشكل صحيح في موقع موسم الرياض حديقة السويدي من أجل حجز التذاكر ننتقل الآن الى خطوات طلب التذاكر فيما يأتي:

حجز تذكرة حديقة السويدي بالخطوات الآتية

تسجيل الدخول على موقع موسم الرياض الالكتروني.

تحديد حديقة السويدي من جدول الفعاليات المتوفرة.

حرك المؤشر على خيار إحجز الآن، بالنقر عليّه

ثم أختر تاريخ مناسب يصادف يوم الفعالية التي يرغب الأفراد بحضورها

يمكن تحديد حجز عدد لابأس به من التذاكر بحد أقصى 5 تذاكر

وأخيرا في آخر الخطوات إبدء بالضغط على إشتر الآن، وبتنفيذ ما سبق تكون أنتهيت من حجز تذكرة إلكترونية دخول حديقة السويدي بنجاح.

رابط حديقة السويدي

يمكن الرجوع إلى رابط حجز تذكرة حديقة السويدي والدخول عليه من هنا، حيث يسمح الرابط المذكور بتحديد الفعالية وينقلك مباشرة الى واجهة حجز التذاكر، وإتباع خطوات الحجز في حديقة السويدي التي دلت عليها الفقرات السابقة.