رابط وشروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن فتح التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لعام 1444هـ لدورة الضباط الجامعيين وذلك سوف يتم استقبال طلبات التقديم من يوم الأحد المقبل السابع والعشرين من شهر ذو القعدة الحالي الموافق 26 يونيو 2022م، وسوف يستمر الباب مفتوح حتى آخر موعد لإنتهاء التقديم يوم السبت الأول من شهر محرم 1444هـ الموافق 30 يوليو المقبل، وذلك من خلال البوابة الإلكتروني لكلية الملك خالد لجنة القبول والتسجيل.

شروط التقديم في كلية الملك خالد للجامعيين 1444

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية في الاصل والمنشأ، بينما يستثنى من عاش مع والده أثناء خدمته للبلاد خارجها.

ينبغي أن لا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة وقت التقديم ما عدا الأطباء حتى 30 سنة وذلك بموجب بطاقة الهوية الوطنية.

لابد أن يتسم الشخص بحسن السير والسلوك والأخلاق وألا يكون قد صدر حكم شرعي أو قضائي ضده في أي قضية إن كانت.

كما يتطلب أن يتميز الشخص باللياقة البدنية في الطول والوزن حسب اللائحة المطلوبة وهي الحد الأدنى للطول 168 سم بوزن 52 كجم – الحد الأقصى للطول والوزن 188 سم / 95 كجم.

أن يكون اجتاز اختبار القدرات بالنسبة للتخصصات النظرية.

بالنسبة للتخصصات الصحية يجب الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

للأطباء أيضاً يجب إنهاء فترة الامتياز لديهم.

لابد على جميع المتقدمين اجتياز الفحص الطبي واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

اجتياز اختبار كفايات الحرس الوطني.

إذا كانت الشهادة من خارج المملكة يجب معادلة من وزارة التعليم السعودية.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد 1444

يجب قراءة الشروط جيداً والتقديم من خلال بوابة لجنة القبول كلية الملك خالد لابد من متابعة التخصصات المطلوبة والإرشادات العامة، مع العلم أنه غير متاح إعادة الكشف الطبي فيتم مرة واحدة من قبل اللجنة الطبية.