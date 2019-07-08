رابط وشروط التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف للرجال والنساء

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف ، حيث أعلنت عن توافر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء في مدينة الرياض، للعمل في عدة تخصصات مؤهل البكالوريوس، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 4-11-1440 ويستمر استقبال طلبات التوظيف حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، وعلى جميع الراغبين والراغبات في التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف استيفاء الشروط المحددة من قبل الهيئة من أجل ضمان عدم استبعاد الطلب.

وفيما يخص الوظائف المتاحة إليكم تفاصيل التقديم على وظائف الخدمات الطبية للنساء برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول) عبر أبشر توظيف، وأيضاً تفاصيل شروط ورابط التقديم على وظائف وزارة الاستثمار للرجال والنساء عبر جدارة وزارة الخدمة المدنية ، كما أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن توافر عدة وظائف ووفرت من خلالها مزايا عديدة لحملة الثانوية العامة للتوظيف على برنامج التوظيف المبتدئين من خلال رابط مزايا لحملة الثانوية العامة..الشروط ورابط التقديم على وظائف الحرس الملكي.

شروط ورابط التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف

لكل المتقدمين والمتقدمات على الدخول عبر رابط وظائف هيئة الأوقاف السعودية استيفاء الشروط المحددة لكل وظيفة على حدى وهي على النحو التالي:-

أولاً شروط وظيفة رئيس قسم الزكاة

المؤهل البكالوريوس في المحاسبة المالية.

لابد من وجود شهادة خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.

خبرة عمل معتمدة في (محاسبة الزكاة – محلل زكاة – مٌعد زكاة).

طريقة التقديم أولاً يجب عمل حساب على موقع لينكد إن

ثانيا وظيفة مدير الرواتب والمستحقات

بكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

خبرة لا تقل عن 9 سنوات و4 سنوات في نفس المجال.

معرفة المهارات أولاً عبر لينكد إن

ثالثاً رئيس قسم السياسات والإجراءات المالية

بكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

خبرة لا تقل عن 7 سنوات و 3 سنوات في نفس المجال.

تسجيل حساب شخصي على موقع لينكد إن ومعرفة المهارات.

رابعاً مدير إدارة الحسابات المدينة والدائنة