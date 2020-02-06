التقديم على وظائف حرس الحدود للرجال، أعلنت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن توفر وظائف عسكرية على رتبة (جندي) رجال متاحة عبر بوابة أبشر توظيف بطريقة إلكترونية سهلة، وذلك للتعيين في عدة مناطق مختلفة بالمملكة، فيما حددت الإدارة بعض المعايير والضوابط من أجل إتمام عملية القبول ولهذا على جميع الراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة استيفاء الشروط المحددة الموضحة بالمقال أسفل.

وفي هذا الصدد تعرف على وظائف جامعة الملك فيصل ضمن الوظائف المتاحة حالياً بالسعودية، التفاصيل عبر رابط⇐ شروط ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل..المستندات المطلوبة

مواعيد ورابط التقديم على وظائف حرس الحدود

تبدأ الإدارة في استقبال الطلبات من يوم الأحد الموافق 15-6-1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر الساعة ال10 صباحاً وذلك من خلال رابط بوابة أبشر للتوظيف.

شروط التقديم على وظائف حرس الحدود عبر أبشر للتوظيف

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء أداء خدمته خارج المملكة.

يشترط حسن السير والسلوك والسمعة وعدم تواجد المتقدم في أي من دار الإيواء من قبل وعدم صدور أي حكم عليه في أي جريمة ما، سواء مخلة بالشرف أو الأمانة أو غيرها.

ألا يكون قد سبق التعيين من قبل في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ، أو قد تم الفصل من إحدى الكليات أو المراكز العسكرية أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجا من أجنبية.

بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

بالنسبة للشهادات من خارج المملكة لابد من معادلة من وزارة التعليم السعودية والتصديق عليها.

سوف يتم استبعاد أي طلب به اختلاف في البيانات عند تطبيقها.

جدير بالذكر أن اللجان سوف تكون بمنطقة (جازان، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الجوف، عسير، أكاديمية محمد بن نايف بجدة).