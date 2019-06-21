رابط وشروط التقديم على وظائف وزارة الشئون الإسلامية للرجال والنساء

نظرا لحاجتها لشغل عدد من الوظائف، أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن رغبتها في تعيين عدد من المواطنين لشغل مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات بجميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وحددت في كل وظيفة المطلوبين للتعين هل هم رجال فقط أم رجال ونساء، وفيما يلي يسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه كافة تفاصيل الوظائف المطلوبة وشروط التقدم لشغل الوظائف خلال السطور التالية.

الوظائف التي تطلبها وزارة الشئون الإسلامية

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية عن حاجاتها إلى الوظائف التالية:-

حارس أمن (رجال ونساء).

مراقب مسجد (رجال ونساء).

في مجال الدعوة (رجال ونساء).

إمام أو مؤذن (رجال).

شروط التقديم لشغل وظائف وزارة الشئون الإسلامية

حددت الوزارة مجموعة من الشروط العامة يمكن سردها كالتالي:

يجب أن يكون المتقدمين من مواطني المملكة (سعودي الجنسية) حصول المتقدم على شهادة الثانوية كحد أدنى، ومن لديه شهادة جامعية له الأولوية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام. يجب على المتقدم أن يكون حافظ لثلاثة أجزاء من القرآن على الأقل. أجتياز المتقدم للاختبار والمقابلة الشخصية. يجب أن يكون متفرغ تماما للعمل. يجب أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية. تمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، حيث يجب أن لا يكون قد تم الحكم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو أن يون قد تم فصله من عمل حكومي بقرار نظامي.

رابط التقديم على وظائف وزارة الشئون الإسلامية