رابط وشروط التقديم وظائف وزارة الدفاع المدني عبر منظومة جدارة للتوظيف الحكومي

التقديم وظائف وزارة الدفاع المدني عبر جدارة، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن توافر وظائف صحية للرجال المشمولة باللائحة الصحية، وأوضحت أنه يتم استقبال طلبات التقديم على الوظائف المعلنة بدءاً من اليوم الأحد وسوف يستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 5-3-2020 عبر التسجيل في وظائف جدارة الإلكترونية.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع المدني عبر جدارة

خريجي الدرجة العلمية والتخصصات المنصوص عليها في لائحة الوظائف الصحية.

بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة لابد من عمل معادلة من وزارة التعليم السعودية.

يجب إنهاء فترة الامتياز المعلن عنها.

لابد من اجتياز التقييم المهني، بالإضافة إلى إحضار بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

يتم الترتيب على حسب الدرجة العلمية من العليا اولاً ثم الانتظام وبعدها الانتساب.

لابد من التأكد من صحة البيانات، لأنه في حال اكتشاف أي معلومات غير متطابقة يتم استبعاد الطلب.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية والتي بعدها يتم دعوة المتقدمين ممن حصلوا على أعلى نقاطاً.

الترشيح النهائي يكون بعد اجتياز المقابلة وتطابق البيانات.

أفادت وزارة الخدمة المدنية على المتقدمين الالتزام بالمواعيد المحددة، لأنه لا يتم استقبال أي طلب على الوظيفة بعد انتهاء التسجيل حتى إذا كان المتقدم من الأفضلية.

رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع المدني

عليك تسجيل الدخول في رابط جدارة للتوظيف الحكومي.

ثم اختار الإعلانات الحالية، والتقديم من خلال الموقع وتعبئة البيانات.

كما أوضحت جدارة وزارة الخدمة المدنية أنه سوف يتم إعلان أسماء المرشحين على الوظائف من خلال موقع وزارة الدفاع المدني حينما تصدر النتائج.