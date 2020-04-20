رابط وطريقة استخراج تصريح تنقل وقت الحظر من خلال خدمة التنقل بين المحافظات والأحياء بالمملكة

طريقة استخراج تصريح تنقل وقت الحظر، حيث أعلنت مديرية الأمن العام إطلاق خدمة جديدة وهي التنقل بين المدن والمحافظات والحياء في المملكة أثناء سريان منع التجوال، وذلك للمواطنين والمقيمين الذين لديهم ظروف خاصة ولكن باستثناء مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، مثلما أتاحت وزارة الشؤون البلدية إمكانية استخراج تصاريح التنقل أثناء حظر التجوال للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة، وذلك من خلال رابط طريقة إستخراج تصاريح التنقل خلال منع التجوال عبر رابط بوابة بلدي.

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رابط الحصول على تصريح تنقل وقت الحظر

من خلال خدمة تنقل بين مدن وأحياء السعودية أثناء حظر التجوال لأصحاب الظروف الخاصة، وذلك من خلال رابط خدمة تنقل وقت الحظر، يأتي هذا ضمن التسهيلات التي تضعها الحكومة السعودية من أجل تيسير الأمور على المواطنين والمقيمين في هذه الفترة طوال تطبيق الخطة الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد.

طريقة استخراج تصريح تنقل وقت الحظر