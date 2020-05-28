رابط وطريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور العام الدراسي الجديد 1441-1442

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور، حيث يبدأ موقع نور استقبال الأطفال الجدد الذين أتموا الست سنوات من عمرهم أو أقل من هذا العمر بـ90 يوماً للتسجيل في العام الدراسي الجديد 1441/1442 هـ في موقع نور وذلك بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر شوال الجاري، ويستثني من ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بحد أقصى 180 يوماً، ويشترط حصول جميع الأطفال الطلاب والطالبات على شهادة الروضة معتمدة تشمل فصلين دراسيين وذلك مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية، كما يجب أيضاً أن تكون رياض الأطفال مضافة إلى نظام نور.

مواعيد تسجيل الأطفال الابتدائي في نظام نور 1441

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي 1441

أولاً تسجيل ولي الأمر نظام نور عبر رابط noor.gov.sa.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رمز التحقق.

حدد تسجيل طفل الصف الأول الابتدائي.

عليك تعبئة البيانات التي أمامك بشكل صحيح كاملة.

ثم يتطلب منك نظام نور رفع المستندات التي تخص الطفل أو الطفلة التي تريد تسجيله.

بعد ذلك إتبع الخطوات من خلال الموقع إلى أن تصل قد تم التسجيل بنجاح.

يذكر أن التسجيل في نظام نور يتطلب في بعض الحالات أن يكون التسجيل من خلال قائد المدرسة وذلك بالنسبة للأطفال الذين لديهم ولي أمر ليس لديه القدرة على إتمام عملية التسجيل والطلاب من أم سعودية وأب أجنبي، الخليجيين، طلاب الرعاية الاجتماعية.