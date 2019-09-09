رابط وظائف الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس والماجستير بالرياض







تم الإعلان عن رابط وظائف الاتصالات السعودية على الموقع الرسمي للشركة، حيث أوضحت الشركة عن وجود وظائف سعودية شاغرة لديها في قطاع الإدارة للرجال من حملة شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير في مجموعة من التخصصات مع وجود خبرات سابقة للمتقدمين لشغل الوظائف على أن يكون العمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.







أوضحت الشركة أن التقديم للوظائف متاح من يوم التاسع من سبتمبر من خلال قسم التوظيف عبر موقعها الإلكتروني، وتضمنت الإعلانات الجديدة للوظائف التالي:

رابط وظائف الاتصالات السعودية الشاغرة







يتم التقديم للوظائف عبر الموقع الرسمي لشركة الاتصالات السعودية على كل وظيفة على حدا من خلال رابط التقديم على وظائف الاتصالات السعودية للوظائف التالية:

وظيفة مطور تطبيقات لتقنية المعلومات والاتصال

وظيفة أخصائي أول لاقتراح القيمة في إدارة الموارد البشرية.

وظيفة مدير للتحليل الكمي.

وظيفة رئيس قسم الامتثال.







رواتب الاتصالات السعودية

تعد شركة الاتصالات السعودية إس تي سي (STC) المشغل الأول لخدمة الاتصال بالمملكة، تم تأسيس الشركة عام 2002م وهي الشركة الرائدة في مجال خدمات الاتصالات بالسعودية تقدم خدمات متكاملة وتعمل بشكل مستمر لإرضاء العملاء وكذلك الموظفين العاملين بالشركة، ويمتاز العمل فيها بالتجدد والابتكار وخلق نهج مميز يضمن للموظف النجاح الكامل.







وتتراوح رواتب وظائف الاتصالات السعودية بداية من 1300 ريال سعودي حتى 90000 ريال سعودي بجانب أن 26% من الموظفين يحصلون على علاوات، بالنسبة لرواتب الذكور تبدأ من 1400 ريال إلى 90000 ريال أما النساء فتبدأ من 1300 ريال حتى 35000 ريال، والرواتب الأعلى للمؤهلات الأعلى حملة الدكتوراه متوسط الرواتب 30 ألف ريال، ثم الماجستير 24 ألف ريال ثم الدبلوم العام 22 ألف ريال، ثم البكالوريوس 16 ألف ريال ثم الثانوية والدبلوم 11 ألف، وترتفع الرواتب مع التخصص العلمي، فرواتب الرياضيات والإحصاء 40 ألف ريال، رواتب الأعمال والتجارة 36 ألف ريال.