رابط مباشر | التقديم على وظائف الحرس الوطني بند الصيانة والأجور

أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن وظائف شاغرة نظام البنود، وقد أعلنت أن موعد التقديم على وظائف الحرس الوطني سوف تكون مُتاحة بداية من اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2019 ميلادياً وحتي يوم الخميس القادم الموافق 18 أبريل 2019 أي أن التقديم على وظائف الحرس الوطني سوف يكون مُتاح التقديم إليها لمدة 5 أيام فقط.

رابط وظائف الحرس الوطني

وقد أوضحت بأن رابط وظائف الحرس الوطني سوف يكون من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحرس الوطني، ويُمكنك التقديم من هنا.

كما يُمكنكم أيضاً في حالة الاستفسار عن أي شئ يخص وظائف الحرس الوطني يُمكنكم التواصل عبر رقم الهاتف الموضح في الصورة السابقة، وكذلك عبر الإيميل الموضح أعلاه.

بيان وظائف بند الصيانة والأجور

وإليكم قائمة ببيان الوظائف الخاصة بكل من بند الصيانة والأجور نقلاً عن صحيفة المواطن:

وقد وضعت وزارة الحرس الوطني بعض الشروط للمتقدمين أبرزها أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، بالإضافة إلي أن عمر المُتقدم على الوظيفة لا بد من أن يكون عمره لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام، أن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون لائقاً طبياً، وكذلك أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه سابقاً في أي قضايا مُخلة بالشرف والأمانة.

مع مراعاه أن الشخص الذي يتقدم على أي وظيفة من ضمن الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني لا بد من أن يُقدم على وظيفة واحدة فقط ولا يُمكنه التقدم على أكثر من وظيفة، وفي حالة التقدم على أكثر من وظيفة، سيتم استبعاد الطلب نهائياً.

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