رابط وظائف ديوان المظالم للتقديم على المرتبتين السادسة والرابعة اليوم (صور الوظائف)

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة في ديوان المظالم وحاجة المملكة لشغل هذه الوظائف الشاغرة للرجال، في مقر الديوان والمحاكم الخاصة به؛ وتكون الوظائف في المقرات التالية: (الرياض – جدة – المدينة المنورة – الدمام – سكاكا – أبها – مكة المكرمة – الاحساء – نجران – حائل)، أما عن التقديم فيكون على المرتبة السادسة والمرتبة الرابعة، وأعدت الإدارة العامة للموارد البشرية مسابقة لشغل وظائف الديوان المعلن عنها.

شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم

وأضافت الإدارة العامة للموارد البشرية أن هناك عدة شروط لا بد من توافرها طبقا للائحة التنفيذية الخاصة بوزارة الخدمة المدنية في المتقدمين؛ وهي:

المتقدم يكون سعودي الجنسية.

عمره تعدى الـ18 عاما.

أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا للخدمة.

توافر حسن السيرة والأخلاق.

الحصول على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

لا يكون صدر عليه حكم قضائي من قبل في أي قضية أو حد شرعي أو صدر ضده حكم قضائي بعقوبة السجن لمدة تزيد عن السنة، كما اشترطت الإدارة عدم اتهامه في جرائم رشوة أو تزوير أو اختلاس، وأيضا عدم اتهامه في قضايا تهريب مخدرات أو الترويج لها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

أن يكون في الخدمة وغير مفصول لأسباب تأديبية.

إن كان مفصولا تكون مرت عليه سنة كاملة.

قياس القدرات العامة والمعرفية

اشترطت الإدارة العامة للموارد البشرية للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الرابعة أن يجتازوا اختبار (قياس القدرات العامة)، كما اشترطت في المتقدم على وظائف المرتبة السادسة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية)، ويعد كل منهما اختبار يُقدّمه المركز الوطني للقياس (قياس)، على أن يكون الاختبار أداه المتقدم قبل يوم 3/ 11/ 1440هـ، وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم

عبر رابط وظائف ديوان المظالم أوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم أنه سيتم فتح باب التقديم من اليوم 15 شوال على الوظائف وسيكون عن طريق رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم هنا ، خلال الفترة 15 ـ 17 / 10 / 1440هـ .