رابط وظائف ديوان المظالم 1440 والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وموعد التقديم

رابط وظائف ديوان المظالم 1440 هو احد اهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن اعلن ديوان المظالم في المملكة عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، ونظام التوظيف الإلكتروني الذي يتبعه ديوان المظالم في المملكة هو نظام تقني متطور، يأتي هذا من منطلق حرص الديوان على استقطاب الكوادر البشرية المناسبة، والتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، فقد سعى إلى توفير رابط وظائف ديوان المظالم 1440 الذي يمكن الأشخاص الراغبين في العمل بالديوان من تقديم طلبات التوظيف آليًّا دون الحاجة إلى الحضور شخصيًّا، ومن ثم يقوم راغبو العمل بتقديم طلباتهم عبر نظام التوظيف.

شروط وظائف ديوان المظالم 1440

ولائقاً صحياً للخدمة وحسن السيرة والأخلاق وحاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية.

غير مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

لا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

أن يجتاز اختبار (قياس القدرات العامة) هذا لوظائف المرتبة الرابعة.

المتقدم على وظائف المرتبة السادسة يشترط أن يجتاز اختبار (قياس القدرة المعرفية)، الذين يقدمهما المركز الوطني للقياس (قياس).

أن يكون المتقدّم قد أجرى الاختبار قبل تاريخ 3/ ذي القعدة/ 1440هـ، وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة والتزوير، والاختلاس، و تهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

موعد التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440

وفي نفس السياق اعلن ديوان المظالم عن موعد بدء وانتهاء التقديم لجميع الوظائف، حيث ذكر الإعلان انه ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 شوال 1440هـ، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى يوم الخميس ١٧ شوال ١٤٤٠هـ الساعة الرابعة مساءً.

رابط وظائف ديوان المظالم 1440

وأعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال بمقر الديوان ومحاكمه في المقرات التالية: ( الرياض – جدة – المدينة المنورة – الدمام – سكاكا – أبها – مكة المكرمة -الأحساء – نجران – حائل ) على المرتبتين (السادسة) و (الرابعة)، ويكون رابط وظائف ديوان المظالم 1440 هو السبيل الوحيد للتقديم على هذه الوظائف في المناطق التي سبق ذكرها.