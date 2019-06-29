رابط وفحص موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث ناشدت العديد من الأسر في المملكة بالإسراع بصرف مساعدة المقطوعة لكافة المستحقين الذين هم على قوائم الإنتظار .
الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة
- تقدم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل فقط.
- تقدم المساعدات المقطوعة في حالات العجز المؤقت.
- تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام.
- وتشمل المساعدات المقطوعة النساء المطلقات.
- يستفيد من المساعدات المقطوعة أسر السجناء.
- تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.
شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعي
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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