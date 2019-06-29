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رابط وفحص موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
رابط وفحص موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440
العمل تودع مخصصات الضمان الاجتماعي
رابط وفحص موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية  ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث ناشدت العديد من الأسر في المملكة بالإسراع بصرف مساعدة المقطوعة لكافة المستحقين الذين هم على قوائم الإنتظار .

الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة

  • تقدم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل فقط.
  • تقدم المساعدات المقطوعة في حالات العجز المؤقت.
  • تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام.
  • وتشمل المساعدات المقطوعة النساء المطلقات.
  • يستفيد من المساعدات المقطوعة أسر السجناء.
  • تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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