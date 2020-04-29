رابط و مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442هـ للفصل التدريبي الأول

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442.. أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية عن موعد القبول للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ، وسيكون التقديم إلكتروني عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

حيث سيحصل الخريجون على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة، والتى تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل، كما تتُيح لهم مواصلة التدريب عن طريق الإلتحاق ببرامج البكالوريوس التى توفرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فى عدة كليات بمختلف مناطق المملكة.

البرامج التدريبية بكلية ينبع للتقنية

متاح بالكلية برامج الدبلوم فى التخصصات التدريبية التالية:

قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات فى تخصصات ” تقنية الويب والوسائط المتعددة، البرمجيات، الشبكات، الدعم الفني”. قسم التقنية الميكانيكية / تخصص الإنتاج الميكانيكي. قسم تقنية الإتصالات / تخصص الإتصالات. قسم التقنية الإلكترونية / تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم. قسم التقنية الكهربائية / تخصص الآلات والمعدات الكهربائية، القوي الكهربائية.

الشروط العامة للقبول بكلية ينبع للتقنية

لابد أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية، أو من أم سعودية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة “القسم العلمي”، أو المعهد الصناعي الثانوي.

ألا يتجاوز عمر المتقدم حد الـ 35 عاماً.

ألا يكون مضي على تخرج المتقدم من الثانوية العامة أو المعهد 5 سنوات.

رابط و مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442 هـ

على كل الراغبين فى التسجيل بكلية ينبع للتقنية التطبيقية، الدخول عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اضغط هنا، والتسجيل اعتباراً من 4/11/1441هـ حتي 17/11/1441هـ.