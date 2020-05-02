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رابط الإستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 30 من حساب المواطن

بواسطة samar ibrahim
نتائج الأهلية للدورة 30

أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 30 الخاصة بشهر مايو 2020، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للحساب، كما بدأ قبل عدة أيام بإستقبال طلبات الإعتراض على مبلغ إستحقاق الدعم للدفعة 29 عبر الموقع الرسمي.

وأوضح البرنامج أنه بدأ فى تطبيق تعديل ضوابط الدعم، التى تتعلق بالفرد المستقل وتعليق التسجيل فى البرنامج للمستفيدين الجدد مع تحديد الحد الأعلي للإستحقاق.

كما طالب حساب المواطن كل المستفيدين بضرورة الإفصاح عن أى دخل إضافي إن وجد، واختيار نوع ومصدر الدخل حيث سيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل فى حساب المواطن، وفى حال إنطباق شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق عليه فسوف يشمله الدعم، ويُمكن معرفة قيمة الإستحقاق من خلال حاسبة الدعم التقديرية.

رابط نتائج الأهلية للدورة 30 من حساب المواطن

على كل الراغبين فى الإستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 30 “شهر مايو 2020” الدخول عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وطالب حساب المواطن كل المستفيدين بالتوجه للبوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد ساري، وذلك فى حال إنتهاء مدة العقد بحيث يتم استخراجه من مكاتب االعقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، بحيث لا تتأثر الأهلية والإستحقاق الخاصة بالمستفيد.

يُشار أن حساب المواطن كان قد طالب الأفراد المستقلين بضرورة رفع الوثائق والمستندات التى تثبت إستقلالهم عن أسرهم، وذلك لضمان إنطباق شروط الإستحقاق عليهم، كما أعلن عن بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ إستحقاق الدعم للدفعة 29 من هنا.

samar ibrahim
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