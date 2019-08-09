“ردد معنا”.. أفضل أدعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة وفضل صيام يوم عرفات

نقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” أدعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة في يوم عرفات، حيث يكثر البحث عنها في العشر الأوائل من ذي الحجة، وتزامنا مع قدوم يوم عرفة والذي يوافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد أفضل أيام السنة على المسلمين، والذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات ويبتغون وجه الله بالدعاء والتضرع إليه، ونرصد لكم في السطور التالية أدعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة.

ويحرص الكثير من المسلمين على ترديد أدعية يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة لكونها تعد من فضائل الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك وفقًا لما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين أفضل أدعية يوم عرفة المستجابة والأعمال المستحبه في هذا اليوم.

أدعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة

يوم عرفة يعتبر من أفضل الأيام، فمن ابتغى وجه الله بالدعاء والتضرع إليه في هذا اليوم استجاب دعائه وفك كروب الدنيا عن وجه؛ وهذه هى أفضل أدعية يوم عرفة المستجابة والتي وردت في الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك يا الله مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا”.

“لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول، وفوق ما نقول وفوق ما يقول القائلون”.

“ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين”.

“اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح”.

“اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار”.

أدعية يوم عرفة

ويكثر المسلمون من ترديد هذا الأدعية خلال يوم عرفة لما لها من ثواب كبير عند الله

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لبيك اللهم عفوا وعافيه لبيك اللهم اجابةً بعد اجابه لبيك رضًا وحُسن خاتمه لبيك ربّي وإن لم أكن بين الحجيج ملبياً.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا.

رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

صيام يوم عرفة

ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن صيام يوم عرفة له ثواب كبير وأجر عظيم عن الله تعالى، لأنه الله يغفر للصائم فيه سنة مضت له وسنة قادمة بعده، لذا يحرص المسلمون على صيام هذا اليوم لنيل الثواب والتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والتكبير والتهليل له.