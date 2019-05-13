(فيديو) رسالة قوية إلى والد دانة القحطاني بوقف سناب خوفا على خواتها

أرسل الداعية محمد القحطاني رسالة عبر موقع التواصل تويتر لوالد طفلة السناب شاب دانة القحطاني يقول فيها: «عظم الله أجرك، وعلى كل من يسمعني أن يوصل رسالتي لأبو دانة ربنا يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، يا أبو دانة أخوك محمد القحطاني ما أرسلت لك إلا محبة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلث منايا أمتي من العين» وأنت ما شاء الله تبارك الله عندك بنات ربنا يخليهم لك، لكن منطوق بنات كبار ما شاء الله، العين حق راحت دانة يا أبو دانة، تكفي ليروحوا خواتها، تكفى يا أبو دانة، تكفى يا أبو دانة، وقف السناب عن بناتك تكفى يا أبو دانة، راحت هي ليروحوا خواتها، العين حق يا أبو دانا، تكفى يا أبو دانة» والفيديو آخر المقال.

وفاة دانة القحطاني

يذكر أن أعلن اليوم الإثنين مشغل القحطاني والد الطفلة دانة القحطاني المشهورة عبر تطبيق سناب شات، عن وفاتها بعد أن انتابتها نوبة قلبية مفاجئة.

وفاة دانة القحطاني

دانة القحطاني.. حالة من الحزن تسبب فيها خبر وفاة الطفلة السعودية نجمة السناب شاب دانة القحطاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فجر اليوم الإثنين، حسب ما أفاد أهلها إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة.

وفاة دانة القحطاني

فيما غردت شقيقة دانة القحطاني قائلة: «بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها».

وفاة دانة القحطاني

وتصدر اليوم الإثنين وسم «وفاة دانة القحطاني» قائمة الأكثر تداولًا في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، كما أنه أصبح أعلى التريندات في السعودية لليوم الإثنين، حيث نعاها آلاف المغردين.

دانة القحطاني

دانة القحطاني طفلة سعودية تسعة أعوام، يتابعها الكثير والكثيرات من المواطنين السعوديين عبر تطبيق سناب شات فلها العديد من الفيديوهات بصحبة شقيقتيها، واكتسبت شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويذكر أنها أضافت بهجة وسعادة بالنسبة لمتابعيها وشقيقتها عبر سناب واليوتيوب، وغيرها من التطبيقات.