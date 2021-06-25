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رسمياً.. التأمين الإلزامي على المنازل السكنية يدخل حيز التنفيذ 1 يوليو 2021 وبوليصة تأمين بـ10 سنوات

بواسطة إسلام عوض
التأمين الإلزامي على المنازل السكنية يدخل حيز التنفيذ 1 يوليو التأمين الإلزامي على المنازل السكنية يدخل حيز التنفيذ 1 يوليو

خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتحديد بداية يوليو المقبل من العام الحالي 2021 سوف يدخل التأمين الإلزامي على المباني السكنية حيز التنفيذ وبشكل رسمي، وسوف يكون ذلك للمباني السكنية المكونة دور أو اثنين أو ثلاثة، ويهدف هذا الأمر إلى تغطية عيوب الأعمال الإنشائية والأمور التي قد تضعف المبنى، على أن تكون مدة بوليصة التأمين 10 سنوات.

التأمين الإلزامي على المنازل السكنية يدخل حيز التنفيذ 1 يوليو

وسوف تقوم 4 جهات رسمية بالتفتش على كود البناء السعودي وتطبيقة من قبل مقاولي البناء، وذلك تحت رئاسة وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ومن خلال التطبيق الإلكتروني المعتمد لمنصة بلدي.

هذا وقد أكد المهندس سعد الشعيل أمين لجنة الوطنية لكود البناء أن تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية سوف يكون بداية يوليو المقبل، وسوف يتم إلزام جمع أصحاب المنازل السكنية ذات الثلاثة أدوار أو أقل من إصدار بوليسة تأمين على المبني من أي عيوب خفية.

وأكد الشعيل بوليصة التأمين ستغطي العيوب الإنشائية في المباني السكنية التي قد تؤدي إلى عدم ثباته وعدم استقراره، كما سيغطي التأمين مسألة فحص التربة والإنشاءات.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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