رسمياً| الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب القطاع الخاص.. ومصير العمالة المصرية

أعلن خادم الحرمين الشريفين اليوم الملك ” سلمان بن عبد العزيز” العاهل السعودي أن الحكومة السعودية سوف تتحمل 60% من رواتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص بقيمة مالية تصل إلى تسع مليارات ريال سعودي، وجاء هذا القرار الهام بعد تأثر منشآت القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية من إجراءات المملكة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى لا يتم تسريح العاملين بتلك الشركات.

الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب القطاع الخاص

ومن جابنه أكد نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بالغرفة التجارية ” عبد الرحيم المرسي” أن قرار العاهل السعودي يشمل العمالة السعودية فقط ولا يشمل العمالة الوافدة من الخارج ومن بينها العمالة المصرية.

وأضاف ” المرسي” من خلال تصريحات صحفية هامة أن الحكومة السعودية ستتحمل 60% من رواتب السعودين فقط، وأن جميع قطاعات العمل متوقفة خلال هذه الفترة ما عدا قطاعات مواد التغذية والمستلزمات الطبية والأطقم الطبية، وأن أصحاب الشركات بالمملكة متحملين أجور العمالة المصرية والبعض يتحمل جزء من الرواتب.

مصير العمالة المصرية في السعودية

ومن جانبه قال رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ” حمدي إمام” في وقت سابق أن عدد الجالية المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية ثلاثة ملايين مواطن مقيم، مؤكداً أنه يوجد آثار سلبية في حال استمرار أزمة كورونا وتجاوزت الخسائر أكثر من ذلك، حيث أن صاحب العمل قد يتحمل أجور العمالة المصرية لمدة شهر مثلاُ أما إذا طال الأمر فلا نعلم هل يتحملها أم لا.