رسمياً | السعودية تُعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك بالمملكة

أول أيام عيد الفطر المبارك، لا شك أن هذا هو الملف الذي يستحوذ وبكل قوة على الوجدان المعرفي خلال تلك الساعات على جموع المسلمين بالعالم الإسلامي كافة، ولما كانت القاعدة الشرعية هي أن كل جماعة من المسلمين ملتزمة بالصوم والإفطار حسب رؤيتها للهلال، وهذا ما أقرته معظم المجمعات الإسلامية والمؤتمرات التي عُقدت بشان تحري الهلال، كان لزاماً على كل دولة أن تُعلن موعد الصوم والإفطار وفق رؤية الهلال لديها .

وللسعودية بحكم مكانتها بالعالم الإسلامي أهمية كبرى، فيما يخص رؤية الهلال للشهر العربي خاصة إذا كان الأمر يتعلق بهلال الصوم أو هلال الإفطار، ومنذ قليل وبعد جدل واسع بمواقع التواصل ووسائل الإعلام حول موعد هلال عيد الفطر، وهل سيكون رمضان هذا العام كامل متمم أم منقوص، أعلنت المملكة العربية السعودية الموعد الرسمي المحقق شرعياً لديها لأول أيام عيد الفطر المبارك .. فإليكم التفاصيل .

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2019 بالمملكة العربية السعودية

حيث أكدت أنباء واردة عن أجهزة إعلامية سعودية رسمية، أن المحكمة العليا بالمملكة قد أعلنت رسمياً أن أول أيام عيد الفطر المبارك بالسعودية هو يوم الثلاثاء غداً الموافق 4 يونيو 2019 ليكن بداية أول أيام شهر شوال هجرياً .

ورغم تعذر رؤية الهلال لشهر شوال عن طريق المرصد الفلكي بمنطقة سدير، إلا أن بيانات أكدت رؤية الهلال بمنطقة تمير وسط المملكة، وبذلك يكن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك وغداً بداية شهر شوال لأول أيام عيد الفطر المبارك بالسعودية .