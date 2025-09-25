رسمياً.. برنامج حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 95 وموعد إيداع الدفعة

أعلن برنامج حساب المواطن مساء اليوم الخميس عن صدور نتائج الأهلية للدورة 95 الخاصة بشهر أكتوبر 2025. ويمكن للمستفيدين الاطلاع على نتائجهم عبر تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية.

موعد صرف دفعة حساب المواطن 95

أوضح البرنامج أن موعد صرف الدعم لهذا الشهر سيتم تقديمه يوماً واحداً عن المعتاد، وذلك لأن اليوم المحدد للإيداع يصادف يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر، وهو يوم إجازة رسمية.

وبناءً عليه سيتم إيداع المبالغ المالية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025.

ويأتي ذلك تماشياً مع النظام المتبع في صرف الدعم، حيث يتم عادةً إيداع المبالغ في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم تقديم أو تأخير الإيداع ليوم واحد في حال صادف عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع.

إيضاح حول الإفصاح عن مصادر الدخل

وفي وقت سابق، أكد حساب المواطن عبر منصة إكس أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها ضمن ملف المستفيد. هذا التوضيح يأتي في إطار سعي البرنامج لضمان الشفافية وتحقيق العدالة بين جميع المستفيدين.

ويواصل برنامج حساب المواطن دوره كأحد أبرز المبادرات الداعمة للأسر السعودية، حيث يساهم في التخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير الدعم المالي للفئات المستحقة.