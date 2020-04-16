رسمياً تنجيح جميع الطلاب السعوديين ونقلهم للمرحلة الدراسية التالية إليكم التفاصيل

أعلن وزير التربية والتعليم السعودي عبر تغريدة له على حسابه الشخصي من خلال منصة تويتر عن قرار بإنهاء العام الدراسي الحالي لكافة المراحل الدراسية في جميع مناطق المملكة وعلى سياق ذلك فسيتم تنجيح كافة الطلاب من جميع المراحل الدراسية ونقلهم الصف الدراسي التالي المرحلة الدراسية التي كان بها في الفترة الحالية، يأتي ذلك القرار في ظل انحدار الأوضاع في ظل الوضع الحالي المرهون بتفشي فيروس كورونا في أراضي المملكة بل في جميع أنحاء العالم، وكما ذكر الوزير السعودي لوزارة التربية والتعليم في بيانه عبر اتصال هاتفي أثناء لقاء يذاع عبر قناة الإخبارية أن القرار يشمل جميع المراحل دون استثناء، فيديو التأكيد في الأسفل:-

فيديو لـ اتصال هاتفي يوضح قرار وزير التعليم

فيديو | وزير #التعليم لـ #الإخبارية: نجاح جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية دون استثناء#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/Icrb3OdW07 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2020

تفاصيل قرار نقل كافة الطلاب للمرحلة الدراسية التالية

استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم. pic.twitter.com/eck9Wk6nCY — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) April 16, 2020

يأتي القرار في ظل الوضع الراهن والذي ما زال يتجه للأسوأ الذي يخص أزمة تفشي فيروس كورونا الخطير والذي قد أودى بحياة أكثر من 150 ألف شخص حول العالم، وكانت قد قررت المملكة في فترة سابقة على إيقاف عمل كافة المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر ضمن إجراءات المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل أن تبدأ في تفعيل منظومة التعليم الموحد الذي يهدف للتعليم عن بعد عبر منصة إلكترونية متكاملة تحتوي على العديد من القنوات والبوابات، وعلى إثر القرار الجديد فسيتم استكمال تلقي الدروس والشروحات عبر المنصة التعليمية الالكترونية والتي تخص المنهاج الخاص بالمرحلة الدراسية المصعد إليها،كما وقد سجلت المملكة اليوم أكثر من 550 إصابة جديدة بالفيروس.