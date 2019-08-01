رسميا السعودية تعلن نتيجة رؤية هلال ذو الحجة 1440 هجريا وموعد عيد الأضحى

بعد ترقب طويل للإعلان عن موعد بداية شهر ذو الحجة 1440 هجريا، وموعد عيد الأضحى 2019 في السعودية والدول العربية أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس عن نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا والذي سيتحدد على أساسه موعد عيد الأضحى وعشر ذي الحجة.

بداية شهر ذي الحجة 1440 هجريا في السعودية ومصر

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” في بيان عاجل عن نتيجة الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية للكشف عن نتيجة استطلاع رؤية هلال ذو الحجة 1440 هجريا والتي أسفرت ت عن رؤية الهلال مساء اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول.

وبناء على ذلك يكون اليوم الخميس والذي يعد يوم الرؤية هو المتمم لشهر ذو القعدة، ويوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440 الهجري الموافق للثاني من شهر أغسطس 2019 هو غرة شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 1440 هجريا 2019 ميلاديا في مصر والسعودية

كما قالت المحكمة العليا إن نتيجة رؤية هلال شهر ذو الحجة 1440 هجريا تثبت أن الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس 2019 ميلاديا، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه، وهو ما نقلته دار الإفتاء المصرية وصدقت عليه.

موعد شهر ذو الحجة وعيد الأضحى فلكيا

وهذا القرار من المحكمة العليا السعودية أكد ما جاء في ذات السياق وما أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة نتائج أبحاثه بشأن بداية شهر ذي الحجة لهذا العام.

وأصدر المعهد بيانا قال فيه إن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت عن أن غرة شهر ذي الحجة (بداية شهر ذي الحجة) ستوافق بالحسابات الفلكية يوم الجمعة المقبل وهو الموافق 2 أغسطس.

وتبعا لتلك الحسابات إن صدقت يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.

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