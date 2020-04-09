رسميا.. الصحة السعودية تعلن تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بكورونا في المملكة ووفاة 3 حالات

أصدرت وزارة الصحة السعودية بيان تفصيلي جديد حول أخر تطورات الاوضاع بالنسبة للحالات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم في المملكة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، وكذلك أعداد الوفيات وأعداد المتعافين من ذلك الفيروس اللعين، وذلك فى إطار مبدأ الشفافية الذي تتعامل به وزارات الصحة على مستوى العالم وفقاً لارشادات منظمة الصحة العالمية، وسوف نتناول في هذا التقرير إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية حتى اليوم الخميس الموافق 9 ابريل 2020.

تسجيل 355 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ووفاة 3 حالات:-

قالت وزارة الصحة بأن أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة اليوم الخميس 9 ابريل 2020 بلغ 355 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الاعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 3287 مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للأعلان عن تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في المملكة العربية السعودية عن أن عدد من تم شفاؤهم من الاصابة بمرض كورونا في المملكة بلغ نحو 35 حالة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من مرض كورونا في المملكة إلى 666 حالة.

وأضاف بأن عدد المواطنين الين خضعوا للعزل المنزلي بسبب مرض كورونا في المملكة بلغ نحو 35 ألف شخص، ثلثهم بصحة جيدة.