رسميا صرف الدفعة 19 حساب المواطن بعد ساعات.. تعرف على القيمة المستحقة من هنا

صرف الدفعة 19 حساب المواطن يوم الإثنين 10 يونيو 2019، وذلك لمستفيدي الدعم، بعدما أعلن مسئولو برنامج حساب المواطنالتابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن تويتر، أن صرف الدفعة 19 يكون يوم غد الإثنين.

برنامج حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن من البرامج التي تقدم خدمة مساعدة المواطنين ماليا، ليحيوا حياة كريمة، وعلى المواطن المتقدم للاستفادة من برنامج حساب المواطن أن تتوافر فيه عدة شروط، وهي:

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية ولا يحمل جنسية آخرى. لا بد أن يكون المتقدم مقيماً في داخل المملكة ولا يقيم خارجها أكثر من 90 يوماً فقط خلال سنة سابقة. أما دعم غير السعوديين يتم في حالات خاصة فقط وهي من يجملون بطاقة التنقل، أو أرملة سعودي مع أبنائها، أو زوجة سعودي أجنبية، أو أجنبي متزوج من سعودية، أو مطلقة مواطن سعودي مع أبنائها.

صرف الدفعة التاسعة عشر من برنامج حساب المواطن

ساعات ويتم صرف الدفعة 19 حساب المواطن للمستفيدين من الدعم السعودي، إذ يشهد صرف دفعات حساب المواطن بحثا كثيفا خلال اليوم للتعرف على موعد صرف الدفعة 19.

و للاستعلام عن قيمة الدعم من الدفعة الجديدة من حساب المواطن قم بتسجيل الدخول في موقع حساب المواطن من هنا.