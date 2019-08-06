رسميا.. موعد حساب المواطن الدفعة الحادية والعشرون أغسطس 2019

موعد حساب المواطن الدفعة الحادية والعشرون لشهر أغسطس لعام 2019م، ويكثر البحث من المواطنين السعوديين هذه الأيام لمحاولة معرفة موعد الدفعة الـ21 من برنامج حساب المواطن ، مع كثرة التساؤلات حول متى يتم إيداع الدفعة 21 مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والعطلة الرسمية خلال أيام العيد.

موعد حساب المواطن الدفعة 21

أعاد حساب المواطن تأكيده لإعلان موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين من برنامج حساب المواطن والتي من المقرر صرفها شهر أغسطس، موضحا بدء إيداع الدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر أغسطس 2019 الموافق 7 من شهر ذي الحجة.

الهدف من برنامج حساب المواطن

يقدم حساب المواطن أموالا نقدية للأسر الفقيرة كافة وغيرها ممن يقومون بالتسجيل في برنامج حساب المواطن وتنطبق عليهم الشروط كافة من أجل رفع كفاءة هذه الأسر ومساعدتهم في مستلزمات الملابس والطعام والمتطلبات الأساسية قبل عيد الأضحى المبارك.

التأكد من موعد حساب المواطن

وللتأكد من موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين من حساب المواطن عليك الدخول للصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن ، أو الاتصال على رقم حساب المواطن 19912.

بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخميس الثامن من شهر أغسطس.

وكل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/MApOXQYLQC — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) July 28, 2019

حاسبة الدعم حساب المواطن

ويوفر برنامج حساب المواطن رابط للمواطنين الراغبين في معرفة قيمة الاستحقاق وعمل استعلام حساب المواطن برقم الهوية أو عن طريق حاسبة حساب المواطن .

شروط التسجيل في حساب المواطن