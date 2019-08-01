“رسميا” موعد عيد الأضحي المبارك 2019 في مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية | أدعية مستحبة في يوم وقفة عرفات

تعرف معنا على موعد الأجازات والعطل الرسمية للعام 2019، حيث نعرض لكم في هذا المقال موعد أجازة عيد الأضحي 2019 وموعد اجازة مولد النبي 2019 ، ونتيجة الكترونية لعام 2019 ، اجازات عام 2019، نقدم لكم أعزائي المتابعين ملخص للإجازات والعطل الرسمية في مصر للعام 2019 والأجازات تتضمن ما سبق أعلاه من مواعيد لأعياد ومناسبات قومية.

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم زوارنا الكرام موعد عيد الاضحى المبارك حيث يبحث العديد على موعد عيد الاضحى 1440 وأول ايام عيد الاضحى 2019 بجميع الدول العربية والإسلامية (مصر والسعودية ولبنان والأردن والجزائر والمغرب والكويت وعمان وغيرها من البلاد التي يتواجد بها المسلمون حيث التعرف على تاريخ عيد الاضحى المبارك .

موعد عيد الأضحي المبارك 1440

عيد الأضحي المبارك هو العيد الذي تتفق فيه جميع أقطار الأمة العربية ويتجه المسلمون فيه للاحتفال في موعد واحد وهو يوم الأحد 11 أغسطس 2019، ويوم السبت 10 أغسطس تكون وقفة عيد الاضحى المبارك 1440 هـ ولمدة أربعة أيام يحتفل فيها المسلمون في جميع بقاع الأرض بعيد الاضحى المبارك 1440 هـ .

موعد الأجازات والعطل الرسمية 2019

النصف الثاني من أغسطس 2019 : وفاء النيل .

– الاحد 11 أغسطس 2019 : وقفة عيد الاضحى المبارك 1440 هـ

– الاثنين 12 – الخميس 15 أغسطس 2019 : عيد الاضحى المبارك 1440 هـ .

– السبت 31 أغسطس 2019 : عيد رأس السنة الهجرية 1441 هـ .

– الأحد 6 أكتوبر 2019 : يوم القوات المسلحة احتفالاُ بنصر اكتوبر 73 .

–الخميس 24 أكتوبر 2019 : عيد السويس .

– السبت 9 نوفمبر 2019 : المولد النبوي الشريف

–الاثنين 23 ديسمبر 2019 : عيد النصر .

وقفة عرفة في مصر والسعودية

يستعد المسلمون في مصر والسعودية لاستقبال عيد الأضحي واستقبال وقفة عرفات، حيث يستعدون لشراء الأضحية لذبحها بعد صيام يوم عرفة، وقد أكد الدكتور “محمد غريب” أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس وسيكون يوم عرفة هو يوم السبت 10 أغسطس ليكون يوم الأحد 11 أغسطس هو أول أيام العيد فلكياً ليستمر حتى 14 أغسطس.

أدعيه الرسول يوم عرفه

من المستحب في يوم عرفه غير كثره الدعاء فلابد من الاكثار في الاستغفار والتكبير والحمد وليخشع الانسان ففضل هذا اليوم لا يعوض، يفضل الدعاء بصوت منخفض والخضوع وكتره الاستغفار فمن اهم ما كان يدعو به الرسول صل اللهم وسلم عليه كان دائما يقول هذا الدعاء {اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، اليك مابي ولك ربي تراثي، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسه الصدر وشتات الامر، اللهم اني اعوذ بك مما تجئ به الريح} .