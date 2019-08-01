رسميًا السعودية تعلن موعد يوم وقفة عرفات و أول أيام عيد الأضحى المبارك 2019.. فضل يوم عرفة

يترقب ملايين المسلمين معرفة موعد يوم وقفة عرفات و أول أيام عيد الأضحى المبارك 2019 في أنحاء بقاع الأرض، لما لهذه الأيام من فضل كبير وأهمية بالغة عند المسلمين، فهي من أفضل أيام السنة عند الله سبحانه وتعالى، وفيها تؤدى مناسك الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة، ويوافق يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة حسب التقويم الهجري، وقد اعلنت دار الإفتاء المصرية عن عزمها استطلاع غرّة شهر ذي الحجة من بعد صلاة المغرب مساء يوم الخميس الموافق 1 اغسطس 2019، كما ويُنتظر أن تعلن المملكة العربية السعودية غرّة ذو الحجة بعد استطلاع الهلال اليوم أيضًا لارتباط مناسك الحج بالحيز الجغرافي ضمن المملكة.

أول أيام عيد الأضحى المبارك 2019

يوم وقفة عرفات وأول ايام عيد الأضحى فلكيًا

من المقرر من الناحية الشرعية أن يتم ثبوت رؤية أهلة السنة الهجرية، وبالتالي تحديد غرة شهر ذو الحجة يجب أن يكون بالعين المجردة، ولكن مع تقدم علوم الفلك، فقد استطاع الباحثون تحديد يوم عرفة وأولى أيام عيد الأضحى لهذا العام، وحسب ما أفاد به خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي للعلوم والفلك، ان يوم عرفة سوف يوافق يوم السبت 10 أغسطس 2019 ويكون أولى أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11 أغسطس.

ومن جانب آخر أعلن معهد بحوث الفلك في مصر، وفي السعودي أنه اتفقا على أن يكون وفقًا للحسابات الفلكية والعلمية،غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 من شهر أغسطس الجاري 2019 الجاري.

يوم وقفة عرفات وأول ايام عيد الأضحى شرعيًا

يثبت دخول الشهر الهجري بالاستطلاع بالعين المجردة في أوقات محددة، وقد أعلنت كلا من دار الإفتاء المصرية و المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن استطلاع وتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس الموافق 29 ذي القعدة 1440، الاول من أغسطس 2019 بعد غروب الشمس، وذلك عن طريق العين المجردة او بواسطة المناظير المقربة، وأهابت المحكمة العليا في السعودية المواطنين الذين يتمكنون من رؤية الهلال إبلاغ أقرب محكمة إليها وتسجيل شهادتهم لديها.

وأصدرت المحكمة العليا في السعودية اليوم الخميس 1/8/2019 قرارا بثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الجمعة أول أيام الشهر الفضيل، وجاء في قرار المحكمة:إنه “بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة”.

فضل يوم عرفة

يوم عرفة هو أحد الأيام العشر من ذي الحجة ، والذي يقف فيه الحجيج على جبل عرفات ، والوقوف على عرفات أحد وأعظم أركان الحج، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم : “الحج عرفة” وجبل عرفات هو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم، ويتحقق الوقوف في جبل عرفة في أي جزء من أجزاء الجبل، سواء كان واقفاً أو راكباً أو مضطجعاً، ومن لم يقف داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حَجُّه، ومن فضائل يوم وقفة عرفة وكما جاءت في بعض الاحاديث النبوية :

كونه يقع في الأشهر الحرم.

وكونه احد أيام أشهر الحج.

وهو احد الأيام المعلومات ” العشر ذي الحجة”.

وأنه أحد الأيام التي أقسم الله بها ( وليال عشر).

إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثاً غبراً.

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم.

لماذا سمي يوم الوقوف في عرفات بهذا الاسم؟

يوم الوقوف على جبل عرفات أو يوم عرفة، تعددت الروايات حول سبب هذه التسمية، ومنها:

سميت بذلك لأن آدم عليه السلام عرف حواء فيها.

وقيل لأن جبريل عرَّف إبراهيم نبي الله فيها المناسك.

وقيل لتعارف الناس فيها.

وقيل بأن الكلمة مأخوذة من العَرْف وهو الطيب، كونها مُقدَّسة.

ولكن الأكثر تأكيدًا بين تلك الروايات هما: