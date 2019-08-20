رسميًا تنفيذ لائحة الجوازات الجديدة في السعودية .. تعديلات إصدار الجواز والسفر دون موافقة ولي الأمر

نشرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية التعديلات التي كان مجلس الوزراء في مطلع الشهر الجاري وافق عليها وتتضمن إجراء تعديلات على نظام وثائق السفر الصادر في عام 1421هـ ، حيث تم إلغاء المادة الثالثة وتعديل المادتين الثانية والرابعة منه، وكان أبرز ما جاء في لائحة الجوازات الجديدة أنه يحق للمواطنين ممن هم أقل من 21 عاماً، السفر دون إذن ولي الأمر في عدد من الحالات وهي “المتزوجين، والمبتعثين للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفين المشاركين في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم”.

لائحة الجوازات الجديدة

تفاصيل تعديلات نظام وثائق السفر الجديدة

نشرت المديرية العامة للجوازات اليوم الإثنين 19/8/2019 عبر بوابتها الإلكترونية تفاصيل التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء في وقت سابق والتي تنص على إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي ومن بينها اشتراط موافقة الأب على سفر أولاده القاصرين ممن تجاوزوا سن الحضانة ولم يتموا 21 سنة، وإذا كان الأب متوفى فللأم حق الموافقة ، وإن كان الأبوين متوفيين، فلأحد الأخوة ممن بلغوا 21 سنة فأكثر ووارد اسمه في وثيقة حصر الإرث، يمكنه إصدار جواز سفرهم أو التصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام، ويُستثنى من موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين ممن هم دون سن الـ21 “المتزوجون، المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم”.

إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي وفق لائحة الجوازات الجديدة

مع ضرورة إحضار جواز السفر القديم يُتبع الإجراءات التالية:

أ‌- يشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ خمسة عشر (15) عاماً فأكثر ما يأتي:

أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.

التسجيل بخدمة (أبشر).

التسجيل في العنوان الوطني.

تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آلياً.

موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من (واحد وعشرين) عاماً، ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

الدخول على خدمة (أبشر)، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.

عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند استلام الجواز الجديد،ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

ب – يشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون (15) عاماً ما يأتي:

إضافة الأولاد في سجل الأسرة.

تسديد رسم إصدار الجواز آلياً.

موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز، ويجوز تفويض من يراه في خدمة (أبشر).

إحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز.

تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونياً، وإرفاق صورة من هوية ولي الأمر وسجل الأسرة مع إحضار الأصل منهما للمطابقة.

عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات. ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

خطوات إصدار أو تجديد الجواز عبر منصة أبشر

للحصول على جواز سفر أو تجديده يتم من خلال منصة ابشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط التالي: أبشر

القيام باختيار الخدمات الإلكترونية ومنها اختيار إصدار جواز سفر أو تجديده.

اختيار اسم المستفيد من الخدمة.

إدخال بيانات المتعلقة بتجديد الجواز، وكذلك اختيار صلاحية مدة الجواز ومكان استلامه سواء عن طريق إدارات الجوازات أو عبر البريد السعودي.

التأشير على الموافقة على الشروط والأحكام.

عند تأكيد الطلب تظهر نسخة غير أصلية من الجواز، يتم التأكد من خلالها من صحة البيانات المدرجة والتأشير على الشروط والأحكام المتعلقة بتجديد وإصدار الجواز.

وأخيرًا تظهر صفحة تأكيد الطلب وبيانات الجواز الجديد، الذي يتم طباعتها وتسليمها للبريد السعودي أو إدارة الجوازات عند استلام الجواز.

تنويه هام

يجدر التنويه إلى بعض الملاحظات، متصلة بإصدار جواز السفر السعودي أو تجديده وهي: