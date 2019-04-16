رسميًّا .. حظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات وتطبيق عقوبات على المخالفين

حظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات ، قرار صدر رسميًّا عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لنظام مكافحة التدخين، ويتضمن القرار الوزاري إضافة إلى ذلك، التأكيد على تطبيق أحكام مخالفات السلامة العامة والصحة المهنية بما فيها تطبيق العقوبات بحق الشركات المخالفة لقرار الوزير بحظر التدخين.

مضمون قرار حظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات

تضمن قرار وزير العمل والتنمية الإجتماعية ما يلي:

إلزام أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أمكنة العمل والمنشآت الرسمية بوضع دالات (تحذيرية) موجهة للعاملين والزوار، وذلك في أماكن ظاهرة.

تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية وفق ما هي واردة في جدول المخالفات والعقوبات المقررة بحق الشركات والمؤسسات المخالفة لقرار حظر التدخين.

المقصود بالتدخين موضوع قرار الحظر وفقاً لنظام مكافحة التدخين تعاطي التبغ ومشتقاته وتشمل :

السجائر. السيجار. الغليون. النشوق. الشيشة. المضغ. التخزين. أي طريقة أخرى.

العقوبات المقررة على مخالفة حظر التدخين

يأتي قرار وزير العمل والتنمية الإجتماعية ضمن إطار الحرص على السلامة العامة ، وصحة العاملين والزوار، وحفاظاً على الممتلكات والبيئة، ويتضمن نظام مكافحة التدخين في المادة 15 منه، على تطبيق عقوبة الغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال بحق المنشأة المخالفة.

← آخر خبر: