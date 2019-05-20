رسوم الإقامة المميزة السنوية والدائمة إقامة بلس 1440 وأهم مميزات الإقامة الدائمة

منذ أن أقر مجلس الشيوخ السعودي ببدء تطبيق نظام الإقامة المميز ويتساءل الجميع عن رسوم الإقامة المميزة أو إقامة بلس وقبل ذكر الرسوم التي أوضحتها المصادر السعودية يجب التنوية عن أنواع الإقامة الدائمة في المملكة حيث أوضحت المصادر أ الإقامة المميزة تنقسم إلى قسمين، الأول إقامة مؤقته تحدد بمدة أقلها عام وقابلة للتجديد، والثانية الإقامة الدائمة والتي تمنح مميزات عديدة.

رسوم الإقامة المميزة المحددة بمدة زمنيه

حددت الجهات المختصة بشئون منح الإقامة المميزة الرسوم للإقامة المؤقتة مبلغ 26.6 ألف دولار سنوياً، على أن تكون المدة عام واحد ويسمح بتجديده لمدد أخرى، يمنح هذا النظام مميزات عديدة مثال شراء مركبة أو سيارة الإقامة مع الأسرة طلب زيارة عائلية لأحد الأقارب.

رسوم الإقامة المميزة الدائمة إقامة بلس

وعن رسوم الإقامة المميزة الدائمة فقد حددت رسوم الإقامة الدائمة بمبلغ 213.28 ألف دولار،يصلح ذلك النظام لمن تربطه علاقات تجارية في المملكة ويرغب بانشاء مشاريع تجارية كبيرة أو صغيرة وهو ما لم يكن يحدث في ظل نظام الكفيل، من أهم مميزات هذا النظام، استقدام عمالة من الخارج، شراء منزل، شراء سيارة، الخروج والدخول من وإلى المملكة بكل راحه وبدون عدد محدد.