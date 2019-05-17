رسوم الإقامة المميزة.. والمزايا التي تمنحها للمقيمين

رسوم الإقامة المميزة.. نشرت صحيفة «عكاظ» بعضا عن قيمة رسوم خدمة الإقامة المميزة الجديدة في المملكة والتي تم الموافقة عليها يوم السبت الجمعة الماضي في اجتماع مجلس الوزراء والذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك نقلا عن مصادر.

مزايا الإقامة المميزة

وأوضحت الصحيفة أن مميزات الإقامة المميزة متعددة وهي متاحة لجميع الجنسيات الوافدة للمملكة؛ وما ترتبط بها جنسياتهم بالمملكة من تحديد نوع الإقامة من دائمة أو مؤقتة؛ وتتضمن المزايا:

الإقامة مع أسرته.

استصدار زيارة للأقارب.

استقدام العمالة.

امتلاك العقار.

امتلاك وسائل النقل.

مزيد من حرية مثل حرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا.

ممارسة الأعمال التجارية.

مؤشرات رسوم الإقامة المميزة

كشف المصادر أن رسوم الإقامة المميزة ستكون بنحو 100 ألف ريال سنويًّا، أي ما يعادل 27 ألف دولار سنويا تقريبا، أما للحصول على الإقامة المميزة بشكل دائم فيكون برسم يصل إلى 800 ألف ريال، وهو ما يقارب 213.28 ألف دولار.