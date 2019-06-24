رسوم الإقامة المميزة في المملكة وأنواعها.. واسعارها

الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية ،بعد أن تم الإعلان عنها بدأ مركز سبارك في تلقي طلبات الحصول على الإقامة المميزة وتوفر هذه الإقامة الكثير من المزايا لحاملها حسب نوعها وحسب مدتها ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أنواعها والمدد المتوفرة منها بالإضافة إلي شروط الحصول عليها.

أنواع الإقامة المميزة في المملكة :

الإقامة المميزة لمدة سنة قابلة للتجديد بمقابل 100000 ريال سعودي،ويحصل المتقدم على تخفيض 2% في حالة مدة تزيد على سنة لكل سنة .

الإقامة المميزة غير محددة المدة بمقابل 800000 ريال سعودي.

شروط الحصول على الإقامة المميزة:

يكون المتقدم حاصل على جواز سفر ساري المفعول

الايقل سن المتقدم عن 21 عاما.

تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم” ويقصد بالملاءة المالية أثبات قدرة المتقدم في الحصول على الإقامة المتميزة وتحمل الأعباء المعيشية في المملكة العربية السعودية”.

تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق

تقديم تقرير صحي للمتقدم يثبت خلوه من الأمراض المزمنة بشرط ألا يزيد تاريخه عن ستة اشهر

أن تكون أقامة المتقدم نظامية في حالة إذا كان متقدما من داخل المملكة .

مزايا الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية :