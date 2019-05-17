رسوم الإقامة المميزة والدائمة بشكل مبدئي والغير رسمية لحين إصدار اللائحة

كشفت مصادر قيمية رسوم الإقامة المميزة والدائمة التقريبية والغير مؤكدة حتى الآن، وذلك لحين إعلان اللائحة التنفيذية التي يعكف مركز الإقامة المميزة على إعدادها وإعلانها خلال 90 يوم وفق قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وفي ظل متابعة ما يستجد من أخبار يشغف الكثيرون للتعرف عليها، نرصد دائماً ما يتم تداوله من أخبار عن مصادر موثوقة مطلعة، لحين خروج اللائحة التنفيذية النهائية عن نظام الإقامة المميزة أو الجرين كارد السعودي الجديد.

نقلت عدة صحف سعودية موثوقة منها صحيفة عكاظ تسريبات حول قيمة رسوم الإقامة المميزة التي سيتم العمل بها، والتي ستحدد بنحو 100 ألف ريال سعودي أو ما يعادل 26.6 ألف دولار أمريكي سنوياً، في حين من المرجح أن تكون قيمة رسوم الإقامة الدائمة برسوم قد تصل إلى 800 ألف ريال بما يعادل حوالي 213 ألف دولار تقريباً.

أخبار رسوم الإقامة المميزة

أوضحت تلك المصادر أن إصدار الإقامة المميزة سيكون لكل الجنسيات الراغبة في الحصول على الإقامة الدائمة أو المؤقتة، وخاصة التي ترتبط بعلاقات مع المملكة، وسيتمتع الحاصلين على تلك البطاقة بعدة مميزات لهم ولأسرهم، قد تم التنويه عنها في عدة بيانات صدرت عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الإقامة المميزة الجديد.

ومن المنتظر أن يصدر مركز الإقامة المميزة تقارير رسمية مستقبلاً توضح الشروط والمزايا، بجانب تعرض قيمة رسوم الإقامة المميزة والدائمة لراغبي التقديم على تلك البطاقة.

فئات قد يتم منحهم الإقامة المميزة

وحول الفئات التي قد يتم منهم إقامة مميزة في المملكة، فقد تعمل الجهات المختصة على منح الكفاءات بالتخصصات النادرة بطاقة إقامة مميزة بهدف الاستفادة منهم في دعم مصيرة التنمية الاقتصادية.