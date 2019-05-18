كم تبلغ رسوم الإقامة المميزة في السعودية للوافدين ؟هذا السؤال يردده الكثير من الوافدين والمقيمين بالأراضي الحجازية، حيث وافق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم علي تطبيق نظام (الكرين كارت) لجميع الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية في جميع الدول العربية والأجنبية، حيث يمكن منح البطاقة الخضراء بكل سهولة من خلال برنامج نظام ابشر السعودي، حيث تتميز الإقامة المميزة بالعديد من المزايا فمن الممكن لأي مواطن مقيم أو وافد أن يقوم بذات نفسه بتجديد الإقامة لمدة غير محدودة بعكس نظام الكفيل الذي كان يلزمه بتجديد الإقامة لمدة سنة فقط.

رسوم الإقامة المميزة في السعودية

تبلغ رسوم الإقامة المميزة بنحو 100 ألف ريال سعودي سنويا كما أتاحت المديرية العامة للجوازات السعودية أبشر التابعة لوزارة الداخلية إمكانية الحصول علي الإقامة المميزة بشكل دائم في مقابل رسوم تصل بنحو 800 ألف ريال سعودي، حيث تمنح هذه الإقامة حين الحصول عليها علي العديد من الخدمات المجانية التي ينتفع بها كل مقيم أو وافد حيث يمكن امتلاك عقار وتسجيل جميع المرافق باسم المغترب حيث يمكن استئجار هذا العقار بكل سهولة، كما يستفيد أيضا بخدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي يتمتع بها كل مواطن سعودي.

كما تمنح بطاقة الكرين كارت لرجال الأعمال بفتح العديد من المشروعات الكبري وذلك بهدف تعزيز الاقتصادي السعودي بالإضافة لدعم جميع كافة الكفاءات المتنوعة لاستقطاب المواطنين ذوي الخبرة والمميزين في جميع التخصصات المتنوعة، كما تمنح نظام الإقامة المميزة شراء الأراضي لإقامة الشركات والمصانع الصناعية والتجارية أمام أي مستثمر اجنبي.