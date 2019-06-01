رسوم المرور السعودي عند تجديد رخصة القيادة ونقل ملكية السيارة

حددت إدارة المرور في المملكة أسعار تجديد الرخص العامة للمركبات الملاكي والأجرة والنقل الثقيل واليوم أقدم لكم أسعار تجديد رخصة القيادة ونقل الملكية كما أوضحتها إدارة المرور في جدول أسعار تجديد الرخص للمركبات، كما أوضحت من خلال الموقع الإلكتروني رسوم تعلم القيادة الخاصة أو منسوبي المؤسسات.

رسوم رخص السير ونقل الملكية

رخصة سير خاصة(ملاكي)، رسوم سنويه 100 ريال رسوم التجديد السنوية 100 ريال رسوم نقل الملكية 150 ريال.

رخصة سير نقل خاصة (نقل ثقيل)، رسوم سنوية 200 ريال رسوم التجديد السنوية 200 ريال رسوم نقل الملكية 150 ريال.

رخصة سير حافلة صغيرة رسوم سنوية 200 ريال رسوم التجديد السنوية 200 ريال رسوم نقل الملكية 150 ريال.

رخصة سير سيارة أجرة 200 ريال رسوم التجديد السنوي 200 ريال رسوم نقل الملكية 300 ريال.

رسوم رخصة سير نقل عام 400 ريال رسوم التجديد السنوي 400 ريال رسوم نقل الملكية 300 ريال.

رسوم تسير رخصة حافلة عامة السنوية 400 ريال رسوم تجديد سنوية 400 ريال رسوم نقل الملكية 300 ريال.

جدول رسوم اللوحات بكافة أنواعها

رسوم تعلم القيادة في مدرسة القيادة التابعة للمرور السعودي