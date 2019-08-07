رسوم تجديد الإقامة للمغتربين 2019 أصبحت الشغل الشاغل للمقيمين على أرض المملكة في الآونة الأخيرة، ولقد افصحت المملكة في آن سابق عن أسعار تجديد الإقامة 2019 للوافدين بالسعودية، أيضا حددت مقدار الزيادة السنوية والتي يتم سدادها من الوافدين، سواء يسددها المقيم أو الكفيل أو الهيئة التي يعمل بها المغترب، ولقد افصحت إدارة الجوازات بالسعودية عن شروط تجديد الإقامة للوافدين، وكل ما يتعلق بالتجديد، مثل تأشيرة الخروج والدخول، واستعلام عن مدة انتهاء التأشيرة، كما حددت رسوم الزيارات العائلية، ولقد أعلنت أيضا عن رسوم زيارة عوائل المغتربين، والكثير من الخدمات التي تخص الوافدين على أرض السعودية.

رسوم تجديد الإقامة للمغتربين 2019 بالسعودية

أعلنت السعودية عن بعض القرارات المتعلقة بالوافدين، ومنها تقليص أعداد العمال الوافدين، وتوطين بعض المهن، تمهيداً للتوطين الكامل، ولقد مهدت لذلك من خلال تقليص عدد سنوات رخصة العمل لتكون أربع أعوام بديلاً عن ست أعوام، جاءت هذه القرارات من منطلق حرص المملكة على الحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء السعودية، والنهوض بالجانب الإقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.

أسعار تجديد الإقامة 2019 بالسعودية

يتم تجديد إقامة الطلاب ممن يحملون التأشيرة السعودية الدراسية بالمجان.

رسوم تأشيرة دخول السعودية لأول مرة بنحو 2000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة دخول متعددة لمدة 6 شهور بنحو 3000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة دخول متعددة لمدة سنة 5000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة مرور خلال السعودية 300 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة الولوج المتعدد لمدة سنتين 8000 ريال سعودي.

رسوم استخراج وتجديد إقامة مرافق يبلغ من العمر 18 سنة 500 ريال للعام الواحد.

رسوم الزيارات العائلية 1440

رسوم زيارة عائلية مدتها (14 يوم – 30 يوم – 90 يوم) نحو 2000 ريال.

رسوم زيارة عائلية مدتها (6 شهور) نحو 3000 ريال.

رسوم زيارة عائلية مدتها (سنة) نحو 5000 ريال.

أسعار تجديد إقامة عمال الشركات

وردت عدة تساؤلات تخص أسعار تجديد الإقامة لعمالة الشركات وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” أجابت الجوازات: بأن أسعار تجديد الإقامة لعمالة الشركات لم يطرأ عليها أي تغيير لهذا العام 2019، ومازالت كما هي 650 ريال، وليس هناك أي نقص أو زيادة حول رسوم عمالة الشركات.

شروط تجديد الإقامة بالسعودية 1440

افصحت المملكة العربية السعودية عن شروط تجديد الإقامة بالسعودية 1440، وهي: