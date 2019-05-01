رسوم تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين بالسعودية خلال عام 2019 .. وشروط التجديد

يهتم الكثيرين من المقيمين والوافدين إلي المملكة العربية السعودية عن رسوم تجديد الإقامة في السعودية ، حيث أصدرت وزارة العمل السعودية قرار بتحديد رسوم تجديد الإقامة للوافدين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية ويتم تحصيلها من خلال مصلحة الجوازات السعودية.
وقد قامت مصلحة الجوازات السعودية بتحديد أسعار المقيمين والوافدين بناء على مدة صلاحية الإقامة ، لذا يجب على كل وافد إلي السعودية من التأكد من تاريخ الإقامة وضرورة تجديد رخصة الإقامة قبل تاريخ انتهائها ويتم تجديد الإقامة من خلال موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف بالتفصيل على رسوم تجديد الإقامة وشروط تجديد الإقامة للوافدين.
رسوم تجديد الإقامة للوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية 2019:
وتشهد المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية حيث تحاول أن تحد أو تقلل من العمالة الأجنبية واستبدالها بالمواطن السعودي لتوفير فرص عمل اكبر لهم من خلال رفع رسوم الإقامة ، وقد أعلنت السعودية من قبل أنها قامت بتخفيض مدة التأشيرة من ست سنوات إلي اربع سنوات فقط.
- وقد وصل سعر تجديد الإقامة للمغتربين 650 ريال سعودي للمغترب غير المرافقين .
- وقد بلغ رسوم تغيير المهنة 1000 ريال سعودي.
- وقد بلغت رسوم نقل الكفالة لأول مرة 2000 ريال سعودي، وللمرة الثانية 4000 ريال سعودي ، 6000 ريال سعودي للمرة الثالثة .
- وقد بلغت تكلفة إضافة مولود من خارج المملكة العربية السعودية 2000 ريال سعودي
شروط تجديد الإقامة للوافدين :
- ألا يكون مقدم الطلب ليس عليه أي مخالفات مرورية
- ضرورة توافر ضمان دفع المخالفات
- أن يكون مقدم الطلب عمل أجراءات التأمين الصحي
- ضرورة توافر ضمان تسديد رسوم الإقامة .
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