رسوم تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين بالسعودية خلال عام 2019 .. وشروط التجديد

يهتم الكثيرين من المقيمين والوافدين إلي المملكة العربية السعودية عن رسوم تجديد الإقامة في السعودية ، حيث أصدرت وزارة العمل السعودية قرار بتحديد رسوم تجديد الإقامة للوافدين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية ويتم تحصيلها من خلال مصلحة الجوازات السعودية.

وقد قامت مصلحة الجوازات السعودية بتحديد أسعار المقيمين والوافدين بناء على مدة صلاحية الإقامة ، لذا يجب على كل وافد إلي السعودية من التأكد من تاريخ الإقامة وضرورة تجديد رخصة الإقامة قبل تاريخ انتهائها ويتم تجديد الإقامة من خلال موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف بالتفصيل على رسوم تجديد الإقامة وشروط تجديد الإقامة للوافدين.