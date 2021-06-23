رسوم تكلفة الحج من داخل السعودية.. أسعار باقة ضيافة أبراج ومخيمات

تكلفة الحج من داخل السعودية، من الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت البلاد اقتصار أعمال الحج على المقيمين والمواطنين داخل المملكة، بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف حاج.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنها لن تستقبل وفود من خارج البلاد لإجراء مناسك العمرة والحج، بعد ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، ولفتت المملكة إلى أن الإجراءات الجديدة تتفق مع الشريعة الإسلامية، حفاظًا على حياة المواطنين.

ومنذ إعلان المملكة، بدأت أعمال البحث عن تكلفة الحج من الداخل، وشروط الحج، وخطوات التسجيل، والرسوم وأسعار الباقات وهو مانقدمه في المقال التالي:.

طريقة التسجيل في الحج 2021

يمكن للمواطنين الراغبين، في أداء مناسك العمرة أو الحج، الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الحج والعمرة من خلال الخطوات التالية:.

انقر للدخول إلى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

اضغط على زر تبويب الخدمات الإلكترونية.

انقر على أيقونة قائمة حجز الخدمات.

اضغط على طلب الحجز، وكتابة عدد الحجاج والمدينة.

اختيار برنامج الحج المناسب مع الفرد.

ادخل البيانات اللازمة، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد.

انقر للضغط على زر أيقونة تسجيل الطلب.

يجب الدفع الرسوم المقررة من خلال وسائل وقنوات الدفع.

إصدار تصريح الحج بعد دفع الفاتورة.

تكلفة الحج من داخل السعودية 2021

وحددت وزارة الحج والعمرة، رسوم تكلفة الحج من داخل السعودية، والتي شهدت ارتفاعًا عن الأعوام الماضية، وحددت باقات للأفراد على النحو التالي:

رسوم الحج باقة ضيافة مميزة ـبراج الحج

حددت وزارة الحج، رسوم باقة ضيافة أبراج، وهي 13560 ريال سعودي للحاج الواحد، وتشمل الباقة رسوم التنقل بين المشاعر المقدسة في السعودية ، وكانت هذه الباقة تساوي باقة ضيافة 1 أبراج في السابق، إلًا أنه تم إضافة إليها رسوم الاشتراطات الصحية.

رسوم باقة مخيمات الحج 2021

رسوم باقة مخيمات الحج، حددتها وزارة الحج والعمرة بقيمة 14381 ريال سعودي، وتشمل هذه الباقة الانتقالات بين المشاعر المقدسة، حيث أن هذه الباقة توازي ضيافة 1 مخيمات، وتتميز هذه الباقة أنها تناسب كثير من المواطنين، وأجريت عليها العديد من التعديلات من الاشتراطات الصحية والرسوم.

باقة ضيافة المخيمات

أما باقة ضيافة المخيمات، حددت وزارة الحج والعمرة رسومها والتي تصل إلى 12113 ريال سعودي، وتشمل الانتقالات بين المشاعر المقدس، وكانت هذه الباقة موازية لباقة ضيافة 3 مخيمات.

شروط التقديم للحج لعام 2021

وحددت وزارة الحج والعمرة، الشروط يجب توافرها من أجل أداء فريضة الحج، والتي تأتي على النحو التالي:.