شهدت رسوم تمديد الزيارة العائلية الجديدة للسعودية ارتفاعاً كبيراً وليس بالقليل خلال الفترة الأخيرة التي شهدت تغيرات كبيرة جدا على كافة أنواع التأشيرات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي علي تعديل قيمة رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية علي جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث شهدت الزيادة علي جميع الرسوم علي جميع التأشيرات الخاصة بالخروج والعودة والخروج النهائي وتأشيرة الزيارة العائلية حيث تتطلع السلطات السعودية بالاستفادة من أعداد الحجاج و المعتمرين القادمين الى المملكة كل عام لتأدية المناسك الحج والعمرة.

رسوم تمديد الزيارة العائلية الجديدة للسعودية

اعتاد متابعي موقع كلمة دوت أورج علي توفير اخر المستجدات الجديدة التي تقرها السلطات السعودية لكي تطبقها علي جميع المواطنين والمقيمين المتواجدين علي ارضيها، حيث تختلف رسوم تأشيرة الزيارة للسعودية حسب مدة الإقامة في السعودية، لكن الرسوم الجديدة تعتبر كبيرة للغاية، حيث يمكن معرفة رسوم تجديد الزيارة العائلية للسعودية بكل سهولة من خلال النقاط الموضحة لكم علي النحو التالي.

رسوم الزيارة العائلية لأول مرة لمدة ثلاثة شهور تبلغ 2000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية للسعودية التي تبلغ مدتها 6 أشهر تبلغ 3000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة زيارة للسعودية التي تبلغ مدتها عام كامل تبلغ 5000 ريال سعودي.

رسوم فيزا الزيارة للسعودية التي تبلغ مدتها عامين كاملين، تبلغ 8000 ريال سعودي.

وختاما قيمة رسوم الزيارة العائلية للسعودية وتجديدها يمكن أن تتغير أيضا خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب زيادة الأعداد المقبلة للمملكة من العمالة الأجنبية والتي تعمل في الأراضي الحجازية، علما بان قيمة الرسوم قد تزيد علي حسب البنك الذي يتعامل معه كل مقيم في السعودية والذي يتراوح ما بين 150 إلى 250 ريال سعودي