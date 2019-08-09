رسوم مكتب العمل بالسعودية وكيفيه الاستعلام عنها من خلال الرابط الرسمي

رسوم مكتب العمل هي احد الأشياء الهامة التي يحتاج كل مقيم في المملكة العربية السعودية يكون على دراية كامله بها، وذلك بعد أن اقرها مجلس وزراء في المملكة العربية ضمن الموازنة المالية في العام الماضي2018، حيث يتم تطبيق مقدار من الرسوم المالية الخاصة بمكتب العمل السعودي على جميع الوافدين إلى المملكة، من خلال وثيقة للمقدار المادي مقابل رخصة العمل في المملكة العربية السعودية، حيث يتحملها المقيم في بعض الأحيان وفي أحيان كثيرة يتحملها صاحب العمل أو يتحمل الجزء الأكبر منها وهذا يكون حسب الاتفاق المبرم في العقد بين المقيم والكفيل صاحب العمل.

رسوم مكتب العمل لرخصة العمالة في المملكة

وهذه الخدمة هي واحده من خدمات كثيرة يقدمها الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية في السعودية حيث من الممكن من خلال الموقع الاستعلام عن اسم صاحب العمل وغيرها من الخدمات الأخري التي يمكن أن يطلع عليها المقيم من خلال موقع وزارة العمل السعودية، أما بالحديث عن رسوم مكتب العمل أوضحت الوزارة ما يلي :

أنه سيتم دفع المقابل المادي بشكل سنوي من قبَل مؤسسات العمل، ويكون حسابها بحساب الأيام في عدد أيام الشهر ثلاثون يوما. كما يتم حساب الوحدات المستحقة اعتمادًا على عدد العمالة الوافدة. من قام بتجديد رخصة العمل قبل موعد إطلاق القرارات الجديدة الخاصة برسوم مكتب العمل، لن تتم محاسبة المؤسسة عليهم بموجب الرسوم الجديدة التي تم إقرارها من قبَل مكتب العمل السعودي، وأنه سوف تتم المحاسبة برسوم المنتفعين من إصدار، وتجديد رخص العمل قبل تطبيق قرار مكتب العمل لتحصيل الرسوم في الأول من يناير عام 2018.

كيفية الاستعلام عن الرسوم التي أقرتها وزارة العمل السعودية

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل التابعة للمملكة العربية السعودية.

ثم قم بالضغط على رخص العمل من قائمة نوع الخدمة.

ثم قم بالنقر على رقم إقامة العمل، أو رقم الحدود ، من خلال الدائرة الموجودة بجانبهما، أو قم باختيار رقم السداد.

ثم قم بكتابة الرقم الخاص بك، مع ضرورة التأكد من كتابته بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق في خانته المخصصة، ثم اضغط على “بحث”.

ثم تظهر لك نتيجة البحث، وتتمكن من معرفة الرسوم المستحقة التي يتوجب دفعها.

وبعد مناقشة عددت قرارات هامه اصدر الحكومة السعودية طريقة الحصول على الإقامة المميزة والتي كان ينتظرها الكثير من الوافدين والمقيمن إلى المملكة العربية السعودية.