رصد| بدء القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة «جندي أول – جندي»

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للنساء للتقدم إلى رتبة جندي أول، وجندي، هذا وقد انتظرت الكثيرات فتح باب القبول كثيراً للتقدم للعنصر النسائي حتى يتسنى لهن القيام بأعمال الحراسة والأمن في المكاتب النسائية بالأحوال المدنية في العديد من محافظات المملكة العربية السعودية، وفي المناطق المختلفة، فيما يلي نتعرف على المزيد من التفاصيل عبر كلمة دوت أورج عن بدء القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة «جندي أول – جندي».

التسجيل في وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي

تم الإعلان عن موعد التسجيل في الأحوال المدنية للعنصر النسائي لأعمال الأمن والحراسة عبر بوابة أبشر – التوظيف في الفترة ما بين يومي 13-10-1440 هـ و16-10-1440 هـ من شهر شوال الجاري من خلال الدخول إلى هذا الرابط من الساعة العاشرة صباحاً وحتى نفس التوقيت.

شروط التقدم والتسجيل

التقدم إلى رتبة جندي أول تحتاج إلى مؤهل ثانوية عامة بالإضافة إلى الحصول على دبلوم لمدة سنة أو يزيد، كما أن التقدم إلى رتبة جندي يحتاج إلى مؤهل ثانوية عامة أو ما يعادلها، والشروط تتمثل في: