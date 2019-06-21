رقم الافتاء المجاني في السعودية 2019 لاستقبال الفتاوى على مدار 24 ساعة

الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن رقم الافتاء المجاني في السعودية كي يحصلون على فتاوى في الكثير من الأحكام الشرعية التي قد لا يعرفونها، وهناك الكثير ممن يختلط عليهم الأمر في أمور دينهم وبالتالي يكون من الضروري أن يتم التواصل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها دار الإفتاء في المملكة، والتي سنوفر لكم خطوات التواصل معها.

رقم الافتاء المجاني في السعودية

من أهم المميزات التي يحصل عليها المواطن بالمملكة العربية السعودية هو أنه يستطيع التواصل مع دار الإفتاء على مدار الساعة، حيث أن الرقم المتوفر للدار يعمل 24 ساعة، ويقوم بالرد على المواطنين كبار المتخصصين في العلوم الدينية والعلوم الشرعية، ويقومون بالإجابة على المواطنين في أسئلتهم الخاصة بالأحكام الشرعية والفتاوى الفقهية وفق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي السنة النبوية الشريفة.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء السعودية

والمعروف أن المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول التي تهتم بالأحكام الشرعية وتسعى إلى أن تطبقها، وتسعى أيضًا إلى أن يقوم أبنائها بتطبيقها، أو على الأقل التعرف عليها، ولذلك وفرت لهم إمكانية التواصل مع دار الإفتاء الجهة المختصة بإصدار الفتاوى، ويكون التواصل من خلال الرقم المجاني التالي:

رقم الإفتاء المجاني هو 8002451000.

ويمكن الاتصال على هذا الرقم من أي مكان في المملكة العربية السعودية، فإن كنت تسكن في أي محافظة من المحافظات تستطيع الاتصال والتواصل مع كبار علماء الدين لتسمع الرد على فتواك.