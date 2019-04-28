نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية جميع أرقام المديرية العامة للجوازات السعودية الموحدة في جميع المحافظات، حيث يمكن الاستعلام عن معاملة بالمديرية العامة للجوازات من خلال رقم الجوازات المجاني للاستفسار عن المعاملات الحكومية الإلكترونية بكل سهولة عن طريق رقم تواصل الجوازات السعودية الموضح بالجدول الموضح لكم بأسفل هذه المقالة فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج الاطلاع علي جميع أرقام التواصل مع الجوازات بكافة المحافظات علي مستوي المملكة.

أرقام التواصل مع الجوازات السعودية

نرفق الجدول التالي نوضح فيه جميع أرقام التواصل الجوازات السعودية حيث يمكن الاتصال بهم من اجل طرح جميع الاستفسارات والمقترحات التي تدور حول رأسك حيث الاتصال بمصلحة الجوازات والهجرة بالسعودية في جميع المناطق والمدن السعودية بكل سهولة عن طريق الرقم الموحد للجواز السعودي أمام كل محافظة، وذلك من اجل الاستفادة من خدمة استعلام عن معاملة في المديرية العامة للجوازات.

أرقام المديرية العامة للجوازات المديرية العامة للجوازات 011-4771100 الفاكس 011-4778835-110 العمليات تحويله / 88 الادارة العامة المتابعة الادارية 011-4509650 ادارة مكافحة التزوير 011-4509650 ادارة شئون الوافدين 0112920515 ــ 0114740028 ادارة الامداد والتموين 011-4463414 معهد الجوازات 4020649 -011 ادارة شئون الحج والعمرة 012-6393888 المناطق جوازات منطقة الرياض 4057000 -011 جوازات منطقة مكة المكرمة 6758900 -012 جوازات منطقة المدينة المنورة 8480903 -014 جوازات منطقة عسير 017-2262526 جوازات منطقة الباحة 7251711 -017 جوازات منطقة حائل 016-5335060 جوازات منطقة القصيم 3240860 -016 جوازات منطقة جازان 3216262 -017 جوازات منطقة الجوف 6241929 -014 جوازات المنطقة الشمالية عرعر 6629426 -014 جوازات منطقة نجران 017-5294012 جوازات المنطقة الشرقية 8326666 -013 جوازات منطقة تبوك 4221884 -014 إدارات الوافدين إدارة الوافدين بالرياض 4418558 -011 شعبة الوافدين بمحافظة الجبيل 3620439 -013 إدارة الوافدين بجده 6322246 -012 إدارة الوافدين بالدمام 8111050 -013 إدارة الوافدين بالإحساء 013-5940900 إدارة الوافدين بالمدينة المنورة 8446638 -014 إدارة الوافدين بحفر الباطن 7213700 -013 إدارة الوافدين بعسير 2243064 -017 إدارة الوافدين بالباحة 7253516 -017 إدارة الوافدين بينبع 3225451 -014 إدارة الوافدين بتبوك 4227986 -014 إدارة الوافدين بنجران 5225432 -017 إدارة الوافدين بحائل 5432811 -016 إدارة الوافدين بالقصيم 3253929 -016 إدارة الوافدين بالقريات 6424065 -014 إدارة الوافدين بعرعر 6629530 -014 إدارة الوافدين بالطائف 7503137 -012 إدارة الوافدين جازان 3210660 -017 إدارة الوافدين بالجوف 6246044 -014 المحافظات إدارة جوازات محافظة الخرج 5443246 -011 شعبة جوازات محافظة عفيف 7220489 -011 شعبة جوازات محافظة الدوادمي 6430211 -011 شعبة جوازات محافظة شقراء 6221540 -011 شعبة جوازات محافظة القويعية 6521014 -011 شعبة جوازات محافظة المجمعة 4310007 -011 شعبة جوازات محافظة الزلفي 4221635 -011 شعبة جوازات محافظة الطائف 7455005 -012 شعبة جوازات محافظة رابغ 4223915 -012 شعبة جوازات محافظة القنفذة 7321021 -017 شعبة جوازات محافظة الخرمة 8323503 -012 شعبة جوازات محافظة الجبيل 3620439 -013 شعبة جوازات محافظة الأحساء 5828600 -013 شعبة جوازات محافظة حفر الباطن 7220389 -013 شعبة جوازات محافظة قرية العليا 3861937-013 شعبة جوازات محافظة النعيرية 3730075-013 شعبة جوازات محافظة رأس تنورة 6670120-013 شعبة جوازات أرمكو 8772001-013 شعبة جوازات محافظة النماص 2810130 -017 شعبة جوازات محافظة خميس مشيط 2350358 -017 شعبة جوازات محافظة ظهران الجنوب 2550672 -017 شعبة جوازات محافظة الخبر 8999949 -013 شعبة جوازات محافظة الخفجي 7660416 -013 ادارة جوازات محافظة العاصمة المقدسة 5420505 -012 شعبة جوازات محافظة جدة 6315858 -012 شعبة جوازات محافظة وادي الدواسر 7840707 -011 شعبة جوازات محافظة بلجرشي 7226964 -017 شعبة جوازات محافظة المندق 7511438 -017 شعبة جوازات محافظة العلا 8842564 -014 شعبة جوازات محافظة ينبع 3223235 -012 شعبة جوازات محافظة الوجه 4420557 -014 شعبة جوازات محافظة البكيرية 3360365 -016 شعبة جوازات محافظة ثادق 4439684 -011 شعبة جوازات محافظة القريات 6420075 -014 شعبة جوازات محافظة المذنب 3420081 -016 شعبة جوازات محافظة عنيزة 3649823 -016 شعبة جوازات محافظة الرس 3335216 -016 شعبة جوازات محافظة جزيرة فرسان 3160085 -017 شعبة جوازات محافظة دومة الجندل 6230335 -014 شعبة جوازات محافظة طبرجل 6282025 -014 مكتب جوازات محافظة الشنان 5200105 -016 مركز جوازات الحفيره 8402392- 014 شعبة جوازات محافظة بقعاء 016-5271205 شعبة جوازات محافظة بيشه 6226694 -017 مكتب جوازات محافظة الغزالة 2633003 -016 مركز جوازات الصويدره 8402406 -014 مركز جوازات الهجرة 8402260 -014 المطارات جوازات مطار الملك عبد العزيز 6855733 -012 جوازات مطار المدينة المنورة 8420242- 014 جوازات مطار الاحساء 013-5710135 جوازات مطار الملك فهد 8836300 -013 جوازات مطار القيصومه 7241968 -017 جوازات مطار أبها 2262562 -017 جوازات مطار تبوك 4221192 -014 جوازات مطار نجران 5293049 -017 جوازات مطار القصيم 3800288 -016 جوازات مطار حائل 5346002 -016 جوازات مطار القريات 6423740 -014 جوازات مطار رفحاء 6762417 -014 جوازات مطار جازان 3171108 -017 جوازات مطار الجوف 6250644 -014 جوازات مطار الملك خالد 2211883 -011 المنافذ جوازات منفذ الدرة 4531515 -014 جوازات منفذ جديدة عرعر 6600030 -014 جوازات منفذ طريف 6521334 -014 جوازات منفذ الطوال 3150221 -017 جوازات منفذ الحديثة 6425560 -014 جوازات منفذ الرقعي 7290133 -013 جوازات منفذ البطحاء 5370003 -013 جوازات منفذ سلوى 5470773-013 جوازات منفذ الخفجي 7664692 -013 جوازات منفذ عديد 5826199 -017 جوازات منفذ علب 2460005 -017 جوازات جسر الملك فهد 8964151 -013 جوازات منفذ حالة عمار 4511833 -014 جوازات منفذ الخضراء 5423884 -017 جوازات منفذ الوديعة 5410016 -017 المواني جوازات ميناء جده الإسلامي 6474340 -012 جوازات ميناء الجبيل 3621846 -013 جوازات ميناء الدمام 8572245 -013 جوازات ميناء رأس تنوره 6670120 -013 جوازات ميناء ضباء 4321139 -014 جوازات ميناء ينبع التجاري 3222072 -014 جوازات ميناء الملك فهد الصناعي 3962713 -013 جوازات ميناء جيزان 3171908 -017

الخدمات التي تقدمها مكاتب الجوازات في المملكة العربية السعودية كثيرة سوف نتحدث عنها بشكل مفصل مستقبلا، نتمنى من متابعي موقعنا متابعتنا بصفة مستمرة لمعرفة كل جديد وحصري.

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