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رقم الجوازات المجاني للاستفسار عن المعاملات الحكومية الإلكترونية

كتب ياسين آخر تحديث

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية جميع أرقام المديرية العامة للجوازات السعودية الموحدة في جميع المحافظات، حيث يمكن الاستعلام عن معاملة بالمديرية العامة للجوازات من خلال رقم الجوازات المجاني للاستفسار عن المعاملات الحكومية الإلكترونية بكل سهولة عن طريق رقم تواصل الجوازات السعودية الموضح بالجدول الموضح لكم بأسفل هذه المقالة فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج الاطلاع علي جميع أرقام التواصل مع الجوازات بكافة المحافظات علي مستوي المملكة.

أرقام التواصل مع الجوازات السعودية

نرفق الجدول التالي نوضح فيه جميع أرقام التواصل الجوازات السعودية حيث يمكن الاتصال بهم من اجل طرح جميع الاستفسارات والمقترحات التي تدور حول رأسك حيث الاتصال بمصلحة الجوازات والهجرة بالسعودية في جميع المناطق والمدن السعودية بكل سهولة عن طريق الرقم الموحد للجواز السعودي أمام كل محافظة، وذلك من اجل الاستفادة من خدمة استعلام عن معاملة في المديرية العامة للجوازات.

 

أرقام المديرية العامة للجوازات

 
 

المديرية العامة للجوازات

 

  

011-4771100

 
 

الفاكس

 

  

011-4778835-110

 
 

العمليات

 

  

تحويله / 88

 
 

الادارة العامة المتابعة الادارية

 

  

011-4509650

 
 

ادارة  مكافحة التزوير

 

  

011-4509650

 
 

ادارة شئون الوافدين

 

  

0112920515 ــ 0114740028

 
 

ادارة الامداد والتموين

 

  

011-4463414

 
 

معهد الجوازات

 

  

4020649 -011

 
 

ادارة شئون الحج والعمرة

 

  

012-6393888

 
 

المناطق

 
 

جوازات منطقة الرياض

 

  

4057000 -011

 
 

جوازات منطقة مكة المكرمة

 

  

6758900 -012

 
 

جوازات منطقة المدينة المنورة

 

  

8480903 -014

 
 

جوازات منطقة عسير

 

  

017-2262526

 
 

جوازات منطقة الباحة

 

  

7251711 -017

 
 

جوازات منطقة حائل

 

  

016-5335060

 
 

جوازات منطقة القصيم

 

  

3240860 -016

 
 

جوازات منطقة جازان

 

  

3216262 -017

 
 

جوازات منطقة الجوف

 

  

6241929 -014

 
 

جوازات المنطقة الشمالية عرعر

 

  

6629426 -014

 
 

جوازات منطقة نجران

 

  

017-5294012

 
 

جوازات المنطقة الشرقية

 

  

8326666 -013

 
 

جوازات منطقة تبوك

 

  

4221884 -014

 
 

إدارات الوافدين

 
 

إدارة الوافدين بالرياض

 

  

4418558 -011

 
 

شعبة الوافدين بمحافظة الجبيل

 

  

3620439 -013

 
 

إدارة الوافدين بجده

 

  

6322246 -012

 
 

إدارة الوافدين بالدمام

 

  

8111050 -013

 
 

إدارة الوافدين بالإحساء

 

  

013-5940900

 
 

إدارة الوافدين بالمدينة المنورة

 

  

8446638 -014

 
 

إدارة الوافدين بحفر الباطن

 

  

7213700 -013

 
 

إدارة الوافدين بعسير

 

  

2243064 -017

 
 

إدارة الوافدين بالباحة

 

  

7253516 -017

 
 

إدارة الوافدين بينبع

 

  

3225451 -014

 
 

إدارة الوافدين بتبوك

 

  

4227986 -014

 
 

إدارة الوافدين بنجران

 

  

5225432 -017

 
 

إدارة الوافدين بحائل

 

  

5432811 -016

 
 

إدارة الوافدين بالقصيم

 

  

3253929 -016

 
 

إدارة الوافدين بالقريات

 

  

6424065 -014

 
 

إدارة الوافدين بعرعر

 

  

6629530 -014

 
 

إدارة الوافدين بالطائف

 

  

7503137 -012

 
 

إدارة الوافدين جازان

 

  

3210660 -017

 
 

إدارة الوافدين بالجوف

 

  

6246044 -014

 
 

المحافظات

 
 

إدارة جوازات محافظة الخرج

 

  

5443246 -011

 
 

شعبة جوازات محافظة عفيف

 

  

7220489 -011

 
 

شعبة جوازات محافظة الدوادمي

 

  

6430211 -011

 
 

شعبة جوازات محافظة شقراء

 

  

6221540 -011

 
 

شعبة جوازات محافظة القويعية

 

  

6521014 -011

 
 

شعبة جوازات محافظة المجمعة

 

  

4310007 -011

 
 

شعبة جوازات محافظة الزلفي

 

  

4221635 -011

 
 

شعبة جوازات محافظة الطائف

 

  

7455005 -012

 
 

شعبة جوازات محافظة رابغ

 

  

4223915 -012

 
 

شعبة جوازات محافظة القنفذة

 

  

7321021 -017

 
 

شعبة جوازات محافظة الخرمة

 

  

8323503 -012

 
 

شعبة جوازات محافظة الجبيل

 

  

3620439 -013

 
 

شعبة جوازات محافظة الأحساء

 

  

5828600 -013

 
 

شعبة جوازات محافظة حفر الباطن

 

  

7220389 -013

 
 

شعبة جوازات محافظة قرية العليا

 

  

3861937-013

 
 

شعبة جوازات محافظة النعيرية

 

  

3730075-013

 
 

شعبة جوازات محافظة رأس تنورة

 

  

6670120-013

 
 

شعبة جوازات أرمكو

 

  

8772001-013

 
 

شعبة جوازات محافظة النماص

 

  

2810130 -017

 
 

شعبة جوازات محافظة خميس مشيط

 

  

2350358 -017

 
 

شعبة جوازات محافظة ظهران الجنوب

 

  

2550672 -017

 
 

شعبة جوازات محافظة الخبر

 

  

8999949 -013

 
 

شعبة جوازات محافظة الخفجي

 

  

7660416 -013

 
 

ادارة جوازات محافظة العاصمة المقدسة

 

  

5420505 -012

 
 

شعبة جوازات محافظة جدة

 

  

6315858 -012

 
 

شعبة جوازات محافظة وادي الدواسر

 

  

7840707 -011

 
 

شعبة جوازات محافظة بلجرشي

 

  

7226964 -017

 
 

شعبة جوازات محافظة المندق

 

  

7511438 -017

 
 

شعبة جوازات محافظة العلا

 

  

8842564 -014

 
 

شعبة جوازات محافظة ينبع

 

  

3223235 -012

 
 

شعبة جوازات محافظة الوجه

 

  

4420557 -014

 
 

شعبة جوازات محافظة البكيرية

 

  

3360365 -016

 
 

شعبة جوازات محافظة ثادق

 

  

4439684 -011

 
 

شعبة جوازات محافظة القريات

 

  

6420075 -014

 
 

شعبة جوازات محافظة المذنب

 

  

3420081 -016

 
 

شعبة جوازات محافظة عنيزة

 

  

3649823 -016

 
 

شعبة جوازات محافظة الرس

 

  

3335216 -016

 
 

شعبة جوازات محافظة جزيرة فرسان

 

  

3160085 -017

 
 

شعبة جوازات محافظة دومة الجندل

 

  

6230335 -014

 
 

شعبة جوازات محافظة طبرجل

 

  

6282025 -014

 
 

مكتب جوازات محافظة الشنان

 

  

5200105 -016

 
 

مركز جوازات الحفيره

 

  

8402392- 014

 
 

شعبة جوازات محافظة بقعاء

 

  

016-5271205

 
 

شعبة جوازات محافظة بيشه

 

  

6226694 -017

 
 

مكتب جوازات محافظة الغزالة

 

  

2633003 -016

 
 

مركز جوازات الصويدره

 

  

8402406 -014

 
 

مركز جوازات الهجرة

 

  

8402260 -014

 
 

المطارات

 
 

جوازات مطار الملك عبد العزيز

 

  

6855733 -012

 
 

جوازات مطار المدينة المنورة

 

  

8420242- 014

 
 

جوازات مطار الاحساء

 

  

013-5710135 

 
 

جوازات مطار الملك فهد

 

  

8836300 -013

 
 

جوازات مطار القيصومه

 

  

7241968 -017

 
 

جوازات مطار أبها

 

  

2262562 -017

 
 

جوازات مطار تبوك

 

  

4221192 -014

 
 

جوازات مطار نجران

 

  

5293049 -017

 
 

جوازات مطار القصيم

 

  

3800288 -016

 
 

جوازات مطار حائل

 

  

5346002 -016

 
 

جوازات مطار القريات

 

  

6423740 -014

 
 

جوازات مطار رفحاء

 

  

6762417 -014

 
 

جوازات مطار جازان

 

  

3171108 -017

 
 

جوازات مطار الجوف

 

  

6250644 -014

 
 

جوازات مطار الملك خالد

 

  

2211883 -011

 
 

المنافذ

 
 

جوازات منفذ الدرة

 

  

4531515 -014

 
 

جوازات منفذ جديدة عرعر

 

  

6600030 -014

 
 

جوازات منفذ طريف

 

  

6521334 -014

 
 

جوازات منفذ الطوال

 

  

3150221 -017

 
 

جوازات منفذ الحديثة

 

  

6425560 -014

 
 

جوازات منفذ الرقعي

 

  

7290133 -013

 
 

جوازات منفذ البطحاء

 

  

5370003 -013

 
 

جوازات منفذ سلوى

 

  

5470773-013

 
 

جوازات منفذ الخفجي

 

  

7664692 -013

 
 

جوازات منفذ عديد

 

  

5826199 -017

 
 

جوازات منفذ علب

 

  

2460005 -017

 
 

جوازات جسر الملك فهد

 

  

8964151 -013

 
 

جوازات منفذ حالة عمار

 

  

4511833 -014

 
 

جوازات منفذ الخضراء

 

  

5423884 -017

 
 

جوازات منفذ الوديعة

 

  

5410016 -017

 
 

المواني

 
 

جوازات ميناء جده الإسلامي

 

  

6474340 -012

 
 

جوازات ميناء الجبيل

 

  

3621846 -013

 
 

جوازات ميناء الدمام

 

  

8572245 -013

 
 

جوازات ميناء رأس تنوره

 

  

6670120 -013

 
 

جوازات ميناء ضباء

 

  

4321139 -014

 
 

جوازات ميناء ينبع التجاري

 

  

3222072 -014

 
 

جوازات ميناء الملك فهد الصناعي

 

  

3962713 -013

 
 

جوازات ميناء جيزان

 

  

3171908 -017

 

الخدمات التي تقدمها مكاتب الجوازات في المملكة العربية السعودية كثيرة سوف نتحدث عنها بشكل مفصل مستقبلا، نتمنى من متابعي موقعنا متابعتنا بصفة مستمرة لمعرفة كل جديد وحصري.

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عن الكاتب

ياسين

تابعوا معنا افضل المقالات البحثية والخبرية، عبر موقع كلمة دوت أورج الإخباري، كما أننا سنقوم بصفة مستمرة بإذن الله، بتقديم العديد من المقالات التي تتعلق بشأن السعودي في كافة المجالات الخدمية والتي يهتم بها المواطن السعودي والعربي في كل مكان حول العالم، نتمنى لكم وقت سعيد .

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