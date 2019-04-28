نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية جميع أرقام المديرية العامة للجوازات السعودية الموحدة في جميع المحافظات، حيث يمكن الاستعلام عن معاملة بالمديرية العامة للجوازات من خلال رقم الجوازات المجاني للاستفسار عن المعاملات الحكومية الإلكترونية بكل سهولة عن طريق رقم تواصل الجوازات السعودية الموضح بالجدول الموضح لكم بأسفل هذه المقالة فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج الاطلاع علي جميع أرقام التواصل مع الجوازات بكافة المحافظات علي مستوي المملكة.
أرقام التواصل مع الجوازات السعودية
نرفق الجدول التالي نوضح فيه جميع أرقام التواصل الجوازات السعودية حيث يمكن الاتصال بهم من اجل طرح جميع الاستفسارات والمقترحات التي تدور حول رأسك حيث الاتصال بمصلحة الجوازات والهجرة بالسعودية في جميع المناطق والمدن السعودية بكل سهولة عن طريق الرقم الموحد للجواز السعودي أمام كل محافظة، وذلك من اجل الاستفادة من خدمة استعلام عن معاملة في المديرية العامة للجوازات.
|
أرقام المديرية العامة للجوازات
|
المديرية العامة للجوازات
|
011-4771100
|
الفاكس
|
011-4778835-110
|
العمليات
|
تحويله / 88
|
الادارة العامة المتابعة الادارية
|
011-4509650
|
ادارة مكافحة التزوير
|
011-4509650
|
ادارة شئون الوافدين
|
0112920515 ــ 0114740028
|
ادارة الامداد والتموين
|
011-4463414
|
معهد الجوازات
|
4020649 -011
|
ادارة شئون الحج والعمرة
|
012-6393888
|
المناطق
|
جوازات منطقة الرياض
|
4057000 -011
|
جوازات منطقة مكة المكرمة
|
6758900 -012
|
جوازات منطقة المدينة المنورة
|
8480903 -014
|
جوازات منطقة عسير
|
017-2262526
|
جوازات منطقة الباحة
|
7251711 -017
|
جوازات منطقة حائل
|
016-5335060
|
جوازات منطقة القصيم
|
3240860 -016
|
جوازات منطقة جازان
|
3216262 -017
|
جوازات منطقة الجوف
|
6241929 -014
|
جوازات المنطقة الشمالية عرعر
|
6629426 -014
|
جوازات منطقة نجران
|
017-5294012
|
جوازات المنطقة الشرقية
|
8326666 -013
|
جوازات منطقة تبوك
|
4221884 -014
|
إدارات الوافدين
|
إدارة الوافدين بالرياض
|
4418558 -011
|
شعبة الوافدين بمحافظة الجبيل
|
3620439 -013
|
إدارة الوافدين بجده
|
6322246 -012
|
إدارة الوافدين بالدمام
|
8111050 -013
|
إدارة الوافدين بالإحساء
|
013-5940900
|
إدارة الوافدين بالمدينة المنورة
|
8446638 -014
|
إدارة الوافدين بحفر الباطن
|
7213700 -013
|
إدارة الوافدين بعسير
|
2243064 -017
|
إدارة الوافدين بالباحة
|
7253516 -017
|
إدارة الوافدين بينبع
|
3225451 -014
|
إدارة الوافدين بتبوك
|
4227986 -014
|
إدارة الوافدين بنجران
|
5225432 -017
|
إدارة الوافدين بحائل
|
5432811 -016
|
إدارة الوافدين بالقصيم
|
3253929 -016
|
إدارة الوافدين بالقريات
|
6424065 -014
|
إدارة الوافدين بعرعر
|
6629530 -014
|
إدارة الوافدين بالطائف
|
7503137 -012
|
إدارة الوافدين جازان
|
3210660 -017
|
إدارة الوافدين بالجوف
|
6246044 -014
|
المحافظات
|
إدارة جوازات محافظة الخرج
|
5443246 -011
|
شعبة جوازات محافظة عفيف
|
7220489 -011
|
شعبة جوازات محافظة الدوادمي
|
6430211 -011
|
شعبة جوازات محافظة شقراء
|
6221540 -011
|
شعبة جوازات محافظة القويعية
|
6521014 -011
|
شعبة جوازات محافظة المجمعة
|
4310007 -011
|
شعبة جوازات محافظة الزلفي
|
4221635 -011
|
شعبة جوازات محافظة الطائف
|
7455005 -012
|
شعبة جوازات محافظة رابغ
|
4223915 -012
|
شعبة جوازات محافظة القنفذة
|
7321021 -017
|
شعبة جوازات محافظة الخرمة
|
8323503 -012
|
شعبة جوازات محافظة الجبيل
|
3620439 -013
|
شعبة جوازات محافظة الأحساء
|
5828600 -013
|
شعبة جوازات محافظة حفر الباطن
|
7220389 -013
|
شعبة جوازات محافظة قرية العليا
|
3861937-013
|
شعبة جوازات محافظة النعيرية
|
3730075-013
|
شعبة جوازات محافظة رأس تنورة
|
6670120-013
|
شعبة جوازات أرمكو
|
8772001-013
|
شعبة جوازات محافظة النماص
|
2810130 -017
|
شعبة جوازات محافظة خميس مشيط
|
2350358 -017
|
شعبة جوازات محافظة ظهران الجنوب
|
2550672 -017
|
شعبة جوازات محافظة الخبر
|
8999949 -013
|
شعبة جوازات محافظة الخفجي
|
7660416 -013
|
ادارة جوازات محافظة العاصمة المقدسة
|
5420505 -012
|
شعبة جوازات محافظة جدة
|
6315858 -012
|
شعبة جوازات محافظة وادي الدواسر
|
7840707 -011
|
شعبة جوازات محافظة بلجرشي
|
7226964 -017
|
شعبة جوازات محافظة المندق
|
7511438 -017
|
شعبة جوازات محافظة العلا
|
8842564 -014
|
شعبة جوازات محافظة ينبع
|
3223235 -012
|
شعبة جوازات محافظة الوجه
|
4420557 -014
|
شعبة جوازات محافظة البكيرية
|
3360365 -016
|
شعبة جوازات محافظة ثادق
|
4439684 -011
|
شعبة جوازات محافظة القريات
|
6420075 -014
|
شعبة جوازات محافظة المذنب
|
3420081 -016
|
شعبة جوازات محافظة عنيزة
|
3649823 -016
|
شعبة جوازات محافظة الرس
|
3335216 -016
|
شعبة جوازات محافظة جزيرة فرسان
|
3160085 -017
|
شعبة جوازات محافظة دومة الجندل
|
6230335 -014
|
شعبة جوازات محافظة طبرجل
|
6282025 -014
|
مكتب جوازات محافظة الشنان
|
5200105 -016
|
مركز جوازات الحفيره
|
8402392- 014
|
شعبة جوازات محافظة بقعاء
|
016-5271205
|
شعبة جوازات محافظة بيشه
|
6226694 -017
|
مكتب جوازات محافظة الغزالة
|
2633003 -016
|
مركز جوازات الصويدره
|
8402406 -014
|
مركز جوازات الهجرة
|
8402260 -014
|
المطارات
|
جوازات مطار الملك عبد العزيز
|
6855733 -012
|
جوازات مطار المدينة المنورة
|
8420242- 014
|
جوازات مطار الاحساء
|
013-5710135
|
جوازات مطار الملك فهد
|
8836300 -013
|
جوازات مطار القيصومه
|
7241968 -017
|
جوازات مطار أبها
|
2262562 -017
|
جوازات مطار تبوك
|
4221192 -014
|
جوازات مطار نجران
|
5293049 -017
|
جوازات مطار القصيم
|
3800288 -016
|
جوازات مطار حائل
|
5346002 -016
|
جوازات مطار القريات
|
6423740 -014
|
جوازات مطار رفحاء
|
6762417 -014
|
جوازات مطار جازان
|
3171108 -017
|
جوازات مطار الجوف
|
6250644 -014
|
جوازات مطار الملك خالد
|
2211883 -011
|
المنافذ
|
جوازات منفذ الدرة
|
4531515 -014
|
جوازات منفذ جديدة عرعر
|
6600030 -014
|
جوازات منفذ طريف
|
6521334 -014
|
جوازات منفذ الطوال
|
3150221 -017
|
جوازات منفذ الحديثة
|
6425560 -014
|
جوازات منفذ الرقعي
|
7290133 -013
|
جوازات منفذ البطحاء
|
5370003 -013
|
جوازات منفذ سلوى
|
5470773-013
|
جوازات منفذ الخفجي
|
7664692 -013
|
جوازات منفذ عديد
|
5826199 -017
|
جوازات منفذ علب
|
2460005 -017
|
جوازات جسر الملك فهد
|
8964151 -013
|
جوازات منفذ حالة عمار
|
4511833 -014
|
جوازات منفذ الخضراء
|
5423884 -017
|
جوازات منفذ الوديعة
|
5410016 -017
|
المواني
|
جوازات ميناء جده الإسلامي
|
6474340 -012
|
جوازات ميناء الجبيل
|
3621846 -013
|
جوازات ميناء الدمام
|
8572245 -013
|
جوازات ميناء رأس تنوره
|
6670120 -013
|
جوازات ميناء ضباء
|
4321139 -014
|
جوازات ميناء ينبع التجاري
|
3222072 -014
|
جوازات ميناء الملك فهد الصناعي
|
3962713 -013
|
جوازات ميناء جيزان
|
3171908 -017
الخدمات التي تقدمها مكاتب الجوازات في المملكة العربية السعودية كثيرة سوف نتحدث عنها بشكل مفصل مستقبلا، نتمنى من متابعي موقعنا متابعتنا بصفة مستمرة لمعرفة كل جديد وحصري.
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