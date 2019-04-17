رقم الضمان الموحد 1440 كما وفرته السعودية للتواصل مع وزارة العمل

رقم الضمان الموحد 1440، يبحث عنه الكثير من السعوديين والذي تتيحه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية كخدمة للعملاء عبر موقعها الإلكتروني بالتعاون مع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي، كنوع من الخدمات الإلكترونية للرد على أسئلة واستفسارات المواطنين في كافة المجالات سواء حول المعاش الشهري الذي توفره وزارة الضمان الاجتماعي أو خدمة المساعدة، ويلجأون للبحث عن طريقة للتواصل على الاجابة عى استفساراتهم لذلك يبحثون في عن رقم الضمان الموحد 1440 من خلال محركات البحث.

رقم الضمان الموحد 1440

أكثر من طريقة توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لاستفسار عن الضمان الموحد، سواء من خلال خدمة الرسائل القصيرة، أو البريد الإلكتروني، أو زيارة الحساب الرسمي لموقع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي، ولطرق التواصل كالآتي:

الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: اضغط هنا

الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هنا

عنوان وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ” الرياض – حي المغرزات طريق الامام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي ” ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا الى الساعة 2:20 مساء.

البريد الإلكتروني : [email protected] – وقت الاستجابة المتوقع 5 أيام عمل

صندق البريد: 12484

الرمز البريدي : 11157

رقم الضمان الاجتماعي الموحد- خدمة العملاء: 19911

يمكن التواصل عبر خدمة “صوتك مسموع” من هنا

معلومات حول خدمة صوتك مسموع

خدمة “صوتك مسموع”، هي بوابة هدفها التكامل بين أعمال الوزارة والمجتمع، تعمل على زيادة فاعلية التواصل الإلكتروني ورفع نسبة مشاركة الجمهور في الشراكة حول توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تحقق هذه البوابة الاستماع لكل مقترح أو شكوى أو ملاحظة حول أعمال الوزارة وخدماتها المختلفة.

وتتيح هذه الخدمة، التقدم بشكوى أو ملاحظة، بجانب تقديم اقتراح للرقي بمستوى خدمات وأعمال الوزارة.

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أنشئت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي الذي صدر في الشهر الأخير من عام 1380 هجريا، وذلك تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقامت الوزارة منذ نشأتها بتنمية المجتمعات المحلية واهتمت بلجان المجتمع ومجالس المحافظات والمراكز والهجر ورعاية الشباب والأسرة والجمعيات التعاونية.