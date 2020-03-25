رقم بنك التسليف و الادخار لاستقبال شكوى و استفسارات العملاء

رقم بنك التسليف، يخصص بنك التسليف و الادخار أكثر من وسيلة للتواصل مع البنك في حالة وجود شكوى لدي العملاء أو أي استفسارات خاصة بخدمات البنك، كما يعمل رقم بنك التسليف خلال الأربع وعشرون ساعة في اليوم جميع أيام الأسبوع لاستيعاب جميع استفسارات العملاء.

يقدم بنك التسليف للعملاء العديد من الخدمات و القروض الحسنة للمساهمة في تحسين أوضاع الأسر ذات الدخل المحدود ، ويأتي في السطور القادمة روابط تجيب على بعض من استفسارات العملاء.

رقم بنك التسليف المخصص للشكوى والاستفسارات

خصص بنك التسليف أكثر من طريقة لاستقبال شكوى و استفسارات عملاء البنك، فمنها من خلال الإيميل التالي: [email protected] , ثم يقم أحد موظفي البنك بالرد علي الميل في خلال دقائق من إرساله، كذلك يمكن إرسال الشكاوى على حساب البنك على موقع توتير التالي: @sdb_care ، ولكن يفضل أكثر العملاء التواصل من خلال رقم بنك التسليف و هو كالتالي : 920008002 أو 199099 .

في حالة رغبة العميل في الحصول على قرض من بنك التسليف يجب أن يختار نموذج بنك التسليف المناسب من الرابط وفقا للقرض المطلوب.