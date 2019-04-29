الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن نشر اليوم تغريدة توضح للشعب السعودي رقم حساب مواطن للاستفسار عن موعد استحقاق الدفعة الجديدة، حيث يمكن لجميع المستفيدين من البرنامج الاستعلام عن حساب المواطن بالرقم السري ورقم الهوية الوطنية، وذلك من اجل التعرف علي قيمة مخصصات الدعم النقدي الذي سوف تحصل عليه كل أسرة سعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رقم حساب المواطن المجاني للتواصل مع خدمة العملاء فرجاء تابعونا.

رقم حساب المواطن المجاني

برنامج حساب مواطن خصص رقم مركز الاتصال والتواصل الالكتروني مع موظفي خدمة العملاء لاستقبال مكالمات جميع السعوديين والسعوديات من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وذلك من اجل الرد علي جميع استفساراتهم واسلتهم المتعلقة بمواعيد صرف المستحقات المالية، حيث يعمل الرقم الموحد علي مدار الساعة يوميا بدون وجود أي صعوبة في الاتصال والتواصل مع الموظفين المختصون عن البرنامج.

من خلال رقم حساب المواطن الموحد يمكن التواصل مع الدعم الفني لبرنامج حساب مواطن للتعرف علي مواعيد صرف الدفعات لجميع المواطنين المستفيدين، حيث صرح المدير العام للبرنامج بانه يمكن للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التسجيل في برنامج حساب المواطن، كما يحق لها أصافة جميع أبنائها الذين اقل من 15 عاما في حالة وجود أوراق المتعلقة بالحضانة.

يمكن لجميع المواطنين والمواطنات الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج حساب المواطن عن طريق الاتصال علي الرقم المجاني التالي 19912 وذلك من اجل التعرف علي قيمة مبلغ حساب المواطن للفرد الواحد، وختاما في حالة وجود أي استفسارات حول تقرير رقم هاتف حساب المواطن الموحد يمكن تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.

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