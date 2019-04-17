رقم حساب المواطن الموحد للرد على جميع استفسارات المواطنين

العديد من المواطنين المستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب مواطن السعودي يبحثون عن رقم حساب المواطن الرسمي للاستعلام عن الدفعة الجديدة لمستحقي الدفعة الجديدة حيث يمكن التواصل مع أحدي ممثلي خدمة العملاء التابعين للبرنامج لمعرفة قيمة مخصص الدعم في الحسابات البنكية، كما يوفر رقم حساب المواطن للشكاوى حل جميع المشاكل التي تواجههم في صرف المستحقات المالية في حساباتهم البنكية وغيرها من المشكلات الأخري، حيث يوفر البرنامج العديد من القنوات لكي يتواصل المستفيدين مع خدمة العملاء بكل سهولة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رقم هاتف حساب المواطن الموحد فرجاء تابعوا معانا قراءة السطور التالية.

المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن دعي جميع المستفيدين والمستفيدات بالاتصال بالخط الساخن الخاص بالبرنامج لتقديم الاستفسارات والشكاوى بكل سهولة وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن الموحد حيث يمكن الاستفادة من تلك الخدمة الجديدة من اجل التعرف علي قيمة دعم حساب المواطن، كما يمكن التسجيل في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي من اجل التحدث مع أحدي مسئولي الصفحة الرسمية من اجل حل أي مشاكل، حيث يمكن تسجيل البريد الخاص بهم بكل سهولة عن طريق البريد الموحد التالي ( @citizen_care ) حيث يمكن إرسال جميع استفساراتكم طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت كما هو موضح بالصورة أدناه.

رقم حساب المواطن الموحد

رقم حساب المواطن للاعتراض يمكن لأي شخص مستفيد من برنامج حساب مواطن التواصل مع خدمة عملاء حساب مواطن بشكل يومي عن طريق الرقم المجاني التالي (19912) حيث يمكن لجميع المواطنين والمواطنات المسجلين في برنامج الدعم السعودي الاتصال بمركز الاتصال التابع إلي برنامج حساب المواطن السعودي من الأحد حتي الخميس بداية من الساعة الثامنة مساءً حتي العاشرة مساءً في التوقيتات التي ذكرنها لكم مسبقا، حيث يجب المسئول علي كافة استفساراتكم حول التسجيل في حساب المواطن السعودي وكذلك يمكن معرفة نتائج الأهلية والاستحقاق وغيرها من الاستفسارات.

خدمة استعلام عن رقم حساب المواطن برقم الهوية يمكن الاستفادة منها بكل سهولة من خلال زياراتكم إلي الموقع الرسمي لحساب المواطن علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن الدخول علي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن علي مدار الساعة وذلك من اجل الدخول تسجيل دخول علي حساب المواطن للاستفادة من حاسبة مبلغ حساب المواطن علما بان الأله الحاسبة الإلكترونية تعمل أمام جميع المواطنين السعودين المسجلين ببرنامج وذلك لمن يرغب في الحصول علي الدعم الحكومي السعودي في الدفعة القادمة.

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